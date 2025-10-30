Mercados: tras la euforia post electoral, los bonos y las acciones cortaron con la tendencia alcista

La cuarta rueda de la semana cortó con la racha alcista que estaban experimentando los mercados tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del domingo. Este jueves, las acciones y los bonos cedieron en la inercia experimentada durante los primeros días; además el riesgo país subió diez unidades para Argentina.

Después de la euforia post electoral que tuvo ganancias históricas en el mercado argentino, el movimiento se calmó.

Según el relevamiento que hizo el sitio Infobae, a las 11.20 el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se acercó a su máximo nominal intradiario de 2.843.736 puntos registrado el 9 de enero. El panel mostró este jueves una caída de 0,2% en los 2.790.000 puntos.

Entre tanto, los ADR y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran leves bajas, encabezada por Cresud con el -2,6%.

Por otra parte, los bonos en dólares operaron con cifras mixtas, mientras el riesgo país se mantuvo cerca de los 675 puntos básicos.

Con información de Infobae

El plan del Banco Central para «remonetizar» la economía

El Banco Central (BCRA) ha delineado su estrategia para la acumulación de reservas internacionales a partir de 2026, un paso clave en la «remonetización» de la economía.

El vicepresidente del organismo, Vladimir Werning, expuso ante inversores internacionales que las compras de divisas se realizarán únicamente cuando el tipo de cambio mayorista se ubique cerca del piso de la banda de flotación oficial.

La hoja de ruta del BCRA describe un plan de tres etapas. El organismo proyecta que 2026 marcará el inicio de la remonetización, impulsada por la compra de reservas no esterilizadas y una mayor demanda de pesos.

Werning detalló que la primera fase del programa, durante 2024, se centró en cortar el financiamiento monetario al Tesoro y eliminar el exceso de pesos heredado. Esto permitió reducir la inflación a un ritmo acelerado y normalizar los precios relativos.

Para 2025, la transición busca adaptar la política monetaria a la apertura cambiaria y la liberalización financiera, incluyendo la liberación de controles de capital y la adopción de un esquema de flotación entre bandas.