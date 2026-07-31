Kristalina Georgieva, del FMI, insistió en que es necesario que se expanda la recuperación de la economía

Tras su paso por la Argentina, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, publicó un balance de la visita al país donde insistió en la necesidad de que el crecimiento de la economía se expanda a todo el país, al tiempo que advirtió que el proceso para lograr este objetivo “llevará tiempo”.

Georgieva pidió que la recuperación económica llegue a toda la Argentina

La directora gerente del organismo contó anécdotas de su paso por Buenos Aires, reveló parte del contenido de la conversación con los empresarios y agradeció el regalo de la camiseta de la Selección de Fútbol con el Nº 10 y la inscripción “Kristalina”.

Georgieva sostuvo que “en cada lugar al que fui encontré personas que miraban más allá de los desafíos de hoy y se preguntaban qué podría llegar a ser su país durante la próxima década”.

“Para un país que ha pasado gran parte de su historia reciente concentrado en la próxima crisis, descubrir que la atención comenzaba a desplazarse hacia un horizonte más largo fue, para mí, la señal más alentadora de todas”, señaló la funcionaria en un texto que publicó en la web oficial del FMI.

Georgieva recalcó que la “economía global se está volviendo incierta” y, en consecuencia, “la estabilidad macroeconómica no es simplemente deseable: es un requisito previo para atraer inversiones, crear empleo y mantener la competitividad”.

En ese sentido, ponderó los recursos que pudo comprobar de Vaca Muerta, pero también destacó la capacidad de los profesionales que están en cada área.

La directora del FMI insistió en el concepto que había dejado en la conferencia de prensa del último lunes: “La próxima etapa consiste en asegurar que esas oportunidades se expandan al conjunto de la economía”.

“Ese mensaje surgió claramente en mis conversaciones con líderes empresariales”, reveló Georgieva.

La titular del FMI sostuvo que “al final, el éxito no se medirá solamente por una inflación más baja, reservas más fuertes o finanzas públicas más saludables. Se medirá por si más empresas invierten, si las pequeñas y medianas empresas se expanden, si los trabajadores consiguen mejores empleos y salarios más altos, y si más argentinos perciben en su vida cotidiana los beneficios del crecimiento económico”.

En este marco, Georgieva advirtió que “la transformación económica de la Argentina también llevará tiempo”, pero enfatizó que “el país ha sentado las bases para un futuro más estable”.

“El desafío ahora es mantener el rumbo: seguir construyendo instituciones, confianza y oportunidades que permitan que el progreso de hoy se convierta en una prosperidad duradera”, concluyó.

Corresponsalía Buenos Aires