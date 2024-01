Nadin Argañaraz: «puede ser el sexto año consecutivo en que los jubilados pierdan poder adquisitivo»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el doctor en economía y presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz, hizo una evaluación de la situación fiscal de Argentina y de las medidas del Gobierno nacional tendientes a modificarla.

PREGUNTA: ¿Es el déficit fiscal la causa principal de las recurrentes crisis argentinas?

RESPUESTA: Sí. Las distintas formas de financiamiento del déficit terminan generando consecuencias negativas. Si se financia con emisión monetaria, y eso se sostiene en el tiempo, genera un excedente de oferta de pesos, y se termina transformando en un proceso inflacionario. Si lo financiás con presión tributaria elevada, te genera evasión, competencia desleal, distorsiones en el funcionamiento de los mercados. Si lo financiás con deuda, en algún momento tenés que subir la presión tributaria para poder cancelarla, o sea que termina siendo algo parecido. El equilibrio fiscal tiene la virtud de permitir que la economía funcione de manera normal. Si Argentina va a un equilibrio fiscal permanente, va a haber un cambio de reglas de juego muy significativo.

P: ¿Qué opina del programa de ajuste fiscal del gobierno?

R: Según nuestros cálculos, el déficit del 2023 fue del orden de 5 puntos del PBI. El 60% de esa reducción la pondría el gasto público, y el 40% la pondrían impuestos. Sería un mix 60-40. Lo que hay que ver ahora es cómo se va traduciendo este anuncio en lo concreto. O sea, allá por febrero, por marzo, se podrá ver qué pasa concretamente tanto con el gasto como con los ingresos. Es un anuncio de un ajuste fiscal significativo, estamos hablando de cinco puntos del producto, equivale prácticamente a la quinta parte del gasto público nacional. Lo que hay que ver ahora es si eso realmente se empieza a transitar.

P: ¿Es un objetivo alcanzable?

R: Es muy desafiante el objetivo, pero por cómo está planteado existe la posibilidad de que se logre. ¿Se revierte o no se revierte ganancias? Es un aporte del 0,4% del producto. Si no se revierte, ¿qué hace? ¿De dónde se saca? ¿O se resigna parte del ajuste? Esas son las cosas que hay que ir viendo. Pero lo importante es la sostenibilidad del camino. Imagino que, si sigue en pie la idea de dolarizar, están buscando una manera de hacerlo sostenible, porque un régimen así, sin superávit, es bastante complicado. La consistencia de todo indicaría que hay que lograr el equilibrio fiscal, porque de esa manera no tenés más esa demanda de financiamiento que venías teniendo y que la venías subsanando como podías. Con mezcla de deuda, de impuestos y de emisión monetaria.

P: ¿Haría algo diferente?

R: Tenía entendido que el ajuste iba a venir solamente por el gasto. Ahora aparece una cuestión de 40-60, o sea una mayor presión tributaria efectiva. El Gobierno ha manifestado que sería transitorio, lo de ganancias sería por un año, luego se bajaría nuevamente. Ahora, bien, en Argentina la experiencia indica que muchos cambios tributarios, que fueron de emergencia, se tornaron permanentes. Hoy con el impuesto PAIS uno puede plantearse algo al estilo de lo que se planteó con el impuesto al cheque en el 2001. Primero el impuesto PAIS recaía sobre ciertas cuestiones, después se amplió, y ahora se aumenta la alícuota. Hoy el objetivo del déficit es lo primordial, el tema es después cómo quedás parado. Si de acá a un año quedás con esa estructura tributaria, o la modificás y buscás tener el financiamiento de una manera más eficiente para la economía.

P: ¿A qué atribuye que tan solo 14 de los últimos 62 años hayan terminado con superávit fiscal?

R: A posponer cambios. Obedece a una indisciplina fiscal y a ir buscando mecanismos alternativos de sostener un déficit y pateándolo en el tiempo. Si es emisión monetaria, buscar la manera de que no te vaya a precios, y ahí aparecen las LEBACs, las LELIQs, Si tenés suba de impuestos, buscar la manera de que vaya contra sectores puntuales, donde no vas a tener reacciones. O sea, van buscando la manera de sostener ese desequilibrio. Ahora aparece un gobierno que dice que se elimina el desequilibrio. Lo importante no es eliminar el desequilibrio en el primer año, sino que esa baja sea sostenible y por ende creíble.

P: ¿Cómo se logra esa sostenibilidad?

R: Que esté sostenido en leyes, institucionalizado, y de alguna manera coordinado. Si vas a avanzar con una disminución significativa de las transferencias no automáticas a las provincias, tiene que estar muy bien diagramado, hay transferencias no automáticas que están legisladas. Es un ajuste muy significativo, implica muchos cambios, que muchos sectores van a sentir de manera más significativa el impacto de este ajuste. Bueno, todo eso lo tenés que empezar a consensuar y a construir para que sea permanente, y no que se perciba como algo transitorio.

P: ¿Qué opina de la herencia recibida por este gobierno en materia fiscal?

R: Es una herencia importante, pero en materia de déficit primario el gasto público ha bajado entre tres y cuatro puntos del PBI en los últimos años, y no hemos ido al equilibrio por una caída de ingresos. Ha habido redistribución del gasto y caída de ingresos. En 2023 tuviste una sequía que te generó casi un punto del producto de caída de ingresos, entonces la baja del gasto no se tradujo en una baja del déficit de manera proporcional. El gasto desde el año 2017 viene cayendo en Argentina, con excepción de la pandemia, y uno de los principales aportantes a la reducción del gasto han sido los jubilados, a través de la caída de poder adquisitivo que han tenido. El Ministerio de Economía habla de una caída del gasto de jubilaciones y pensiones de 0,4% del PBI para este año. Entiendo que se está pensando en algo focalizado en algún grupo o en privilegios porque si no, va a ser el sexto año consecutivo donde los jubilados perderían poder adquisitivo. Es el sector que ya viene haciendo un aporte significativo a la reducción del gasto.

PERFIL

Nadin Argañaraz

Licenciado en economía por la Universidad Nacional de Córdoba.

Doctor en economía y magister en economía por la Universidad del CEMA.

Se desempeña como consultor económico.

Es el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Es profesor titular de economía del Master en Derecho Empresario de la Universidad Empresarial Siglo 21 (UES 21) de Córdoba.

Amplia experiencia en investigación.