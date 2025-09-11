Neuquén paga la segunda cuota por ropa de trabajo: cuánto y cuándo cobrarán los estatales
El beneficio alcanza a toda la administración pública, incluida la Policía, excepto docentes y organismos que reciben indumentaria directa.
El Gobierno de la Provincia del Neuquén confirmó que el viernes 19 de septiembre se abonará la segunda cuota de la asignación por ropa de trabajo correspondiente a 2025.
El beneficio alcanzará a todos los sectores de la administración pública provincial, incluida la Policía, pero no a los docentes ni a los trabajadores de organismos que reciben directamente la indumentaria, como el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), la Dirección Provincial de Vialidad y el Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA).
Desde el Ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que el monto de esta segunda cuota será de 236.558 pesos, mientras que la primera, abonada el 16 de abril, había sido de 212.608 pesos.
Pago a estatales de Neuquén: la suba se ajustó por inflación
La actualización responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre abril y agosto de este año.
Los depósitos se realizarán en las cuentas que los trabajadores de la administración pública provincial tienen en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN).
