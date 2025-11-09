Neuquén supera a CABA y lidera en ingresos propios y gasto per cápita: Río Negro se ubica en el top

Neuquén se consolidó como la provincia con mayor capacidad de ingresos propios y gasto por habitante en Argentina, desplazando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de su histórica posición. Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), dirigido por Nadin Argañaraz, reveló que la actividad hidrocarburífera, especialmente el desarrollo de Vaca Muerta, es el motor principal de este ascenso. Río Negro, por su parte, también se ubica entre las jurisdicciones con mayores recursos fiscales per cápita, integrando el grupo de provincias con mayor margen de acción financiera.

El informe subraya una creciente desigualdad: en 2024, la brecha entre la provincia con más y la de menos ingresos se amplió a casi 25 veces, frente a las 14 veces registradas en 2010.

El análisis del IARAF combina la recaudación tributaria provincial con los ingresos por regalías, principalmente derivados de la explotación hidrocarburífera y minera, para determinar la capacidad de gasto efectiva por habitante. Esta metodología permite captar la autonomía financiera de cada gobierno provincial.

En el caso de Neuquén, Santa Cruz y Chubut, las regalías representan una porción tan elevada de los ingresos que llegan a igualar o incluso superar la recaudación fiscal propia, evidenciando el peso decisivo de la actividad extractiva en su financiamiento.

Además de Neuquén, Santa Cruz y Chubut, Tierra del Fuego y Río Negro completan el grupo de provincias con mayor capacidad de gasto por habitante en los últimos años.

En contraste, el estudio sitúa a Santiago del Estero como la provincia con menor capacidad de ingresos per cápita. Junto a Formosa, Corrientes, La Rioja y Jujuy, estas jurisdicciones se caracterizan por una baja recaudación propia y regalías marginales o inexistentes, lo que las mantiene en el extremo de menor disponibilidad de recursos propios.

La profundización de la brecha

La desigualdad en la capacidad de gasto provincial no solo es amplia, sino que se ha acentuado con el tiempo. La distancia entre las jurisdicciones, lejos de reducirse, se intensificó notablemente en el último período.

Mientras que en 2010 la provincia con mayores ingresos superaba en 14 veces a la de menor nivel, para 2024 esa diferencia se proyecta en unas 25 veces. En términos generales, entre 2010 y 2023, la recaudación propia más regalías por habitante aumentó en promedio un 19% en términos reales. No obstante, en 2024 se observó una caída cercana al 8% respecto al año anterior, aunque el balance del período completo muestra un incremento aproximado del 9% en la capacidad de gasto provincial.

Provincias con mayor crecimiento y caída

En el período comprendido entre 2010 y 2023, Misiones (+93%), Neuquén (+87,8%), La Rioja (+56%), Jujuy (+38%) y CABA (+20%) registraron los mayores crecimientos en sus ingresos por habitante. Por otro lado, las caídas más pronunciadas en la capacidad de gasto se observaron en Chubut (-25,4%), San Juan (-25,3%), Tierra del Fuego (-19,5%), Santa Cruz (-16,6%) y San Luis (-14,1%).

El informe del IARAF destaca el papel decisivo de las regalías en la configuración de estas disparidades. Cuando se considera únicamente la recaudación propia, la diferencia entre jurisdicciones es significativa, pero al incorporar los ingresos por regalías, esa brecha se incrementa notablemente. Neuquén es el ejemplo más evidente de cómo el peso de las regalías le permitió pasar a liderar el ranking nacional de ingresos per cápita.

Este diferencial de recursos impacta directamente en la calidad de los servicios públicos, el desarrollo de infraestructura y la autonomía financiera de los gobiernos provinciales. El instituto anticipó futuros análisis sobre si las transferencias nacionales logran mitigar estas asimetrías estructurales.