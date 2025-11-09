El acumulado de ventas minoristas se mantiene positivo en un 4,2%, pese a la baja del último mes

Las ventas minoristas de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) en Argentina registraron un crecimiento acumulado del 4,2% en los primeros diez meses del año, en comparación con igual período del año anterior. Este dato positivo se contrapone con la caída interanual del 1,4% observada durante el mes de octubre, según el informe mensual elaborado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A pesar del retroceso anualizado en octubre, las ventas mostraron una recuperación del 2,8% en comparación con septiembre, en datos desestacionalizados. Sin embargo, seis de los siete rubros relevados por CAME experimentaron bajas en la comparación interanual de octubre. Perfumería fue el más afectado, con una disminución del 6,3%, seguido por «Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles», que cayó un 3,7%.

Desde CAME, se explicó que el Día de la Madre y diversas promociones activas en el mercado impulsaron de manera transitoria la demanda durante octubre. No obstante, estas acciones no lograron revertir la tendencia general de «consumo prudente» que, según el informe, caracteriza al escenario actual, impactando en la rentabilidad de los comercios.

Expectativas y situación actual de los comercios

El relevamiento de CAME también consultó sobre la situación económica de los comercios. Un 56% de los encuestados indicó que se mantuvo estable respecto al año anterior, mientras que un 33% percibió un empeoramiento.

En cuanto a las proyecciones, el optimismo prevalece para el próximo año: el 47,9% de los empresarios pyme prevé una mejora para 2026, y un 43% estima que la situación se mantendrá sin cambios. Esto implica que casi el 91% de los comerciantes espera un escenario igual o mejor al actual.

Este panorama de optimismo a futuro no se traduce aún en una mayor propensión a invertir. La mayoría, un 57,3%, considera que no es un buen momento para tomar decisiones de inversión, frente a solo un 14,8% que sí lo ve favorable. El informe resalta que los principales obstáculos para el sector incluyen los «mayores costos operativos, la baja rentabilidad y el escaso acceso al financiamiento», factores que alimentan la cautela predominante en las expectativas y la baja disposición a la inversión.