Economía

Transferencias bancarias y pagos en billeteras: desde qué monto ARCA vigila tus operaciones

ARCA actualizó los montos a partir de los cuales supervisará operaciones bancarias y en billeteras virtuales.

Cada mes, ARCA ajusta los límites que determinan qué transferencias y pagos están bajo su supervisión. Con noviembre, vuelven a aplicarse los topes actualizados que afectan operaciones en bancos y billeteras virtuales, y los usuarios deben prestar atención para evitar bloqueos o pedidos de documentación que justifiquen el origen de los fondos.

Como ocurre de manera habitual, ARCA aplica límites que determinan a partir de qué montos comienzan a ser supervisadas las operaciones bancarias y vía billeteras como Mercado Pago, Ualá o Naranja X. Esta medida alcanza a personas físicas y jurídicas que realicen transacciones por encima de los valores establecidos por la normativa vigente, informó el medio iProup.

Los límites fueron actualizados a mediados de año tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC y fijados mediante la Resolución General 5512/2024, publicada en el Boletín Oficial. Los nuevos topes rigen desde el 1° de junio y se mantienen durante los próximos meses.

Montos de control para noviembre

Transferencias y acreditaciones:

  • Personas físicas: $50 millones
  • Personas jurídicas: $30 millones

Extracciones en efectivo:

  • $10 millones tanto para personas físicas como jurídicas

Saldos bancarios al cierre de mes:

  • Personas físicas: $50 millones
  • Personas jurídicas: $30 millones

Plazos fijos:

  • Personas físicas: $100 millones
  • Personas jurídicas: $30 millones

Transferencias en billeteras virtuales:

  • Personas físicas: $50 millones
  • Personas jurídicas: $30 millones

Tenencias en sociedades de bolsa:

  • Personas físicas: $100 millones
  • Personas jurídicas: $30 millones

Compras como consumidor final:

  • $10 millones

Pagos generales:

  • Personas físicas: $50 millones
  • Personas jurídicas: $30 millones

Documentación requerida por ARCA

Cuando una operación supera los límites, las entidades financieras deben informar a ARCA, que puede activar alertas y requerir justificación del origen del dinero. Entre los documentos más habituales se encuentran:

  • Contratos de compraventa o recibos de pago
  • Facturas emitidas (monotributo o régimen general)
  • Recibos de sueldo o jubilación
  • Constancia de inscripción en AFIP
  • Certificados de origen de fondos firmados por un contador público

Qué hacer si tu banco o billetera bloquea una operación

Si una transferencia queda en «observación», se recomienda:

  • Presentar de inmediato los comprobantes solicitados
  • Informar al banco la llegada de fondos importantes, indicando monto y procedencia
  • Evitar dividir un monto grande en varias operaciones, ya que esto puede generar más alertas

No justificar el origen de los fondos puede derivar en multas, bloqueos temporales de cuentas o incluso en la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).


Temas

