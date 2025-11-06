Transferencias bancarias y pagos en billeteras: desde qué monto ARCA vigila tus operaciones

Cada mes, ARCA ajusta los límites que determinan qué transferencias y pagos están bajo su supervisión. Con noviembre, vuelven a aplicarse los topes actualizados que afectan operaciones en bancos y billeteras virtuales, y los usuarios deben prestar atención para evitar bloqueos o pedidos de documentación que justifiquen el origen de los fondos.

Como ocurre de manera habitual, ARCA aplica límites que determinan a partir de qué montos comienzan a ser supervisadas las operaciones bancarias y vía billeteras como Mercado Pago, Ualá o Naranja X. Esta medida alcanza a personas físicas y jurídicas que realicen transacciones por encima de los valores establecidos por la normativa vigente, informó el medio iProup.

Los límites fueron actualizados a mediados de año tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC y fijados mediante la Resolución General 5512/2024, publicada en el Boletín Oficial. Los nuevos topes rigen desde el 1° de junio y se mantienen durante los próximos meses.

Montos de control para noviembre

Transferencias y acreditaciones:

Personas físicas: $50 millones

Personas jurídicas: $30 millones

Extracciones en efectivo:

$10 millones tanto para personas físicas como jurídicas

Saldos bancarios al cierre de mes:

Personas físicas: $50 millones

Personas jurídicas: $30 millones

Plazos fijos:

Personas físicas: $100 millones

Personas jurídicas: $30 millones

Transferencias en billeteras virtuales:

Personas físicas: $50 millones

Personas jurídicas: $30 millones

Tenencias en sociedades de bolsa:

Personas físicas: $100 millones

Personas jurídicas: $30 millones

Compras como consumidor final:

$10 millones

Pagos generales:

Personas físicas: $50 millones

Personas jurídicas: $30 millones

Documentación requerida por ARCA

Cuando una operación supera los límites, las entidades financieras deben informar a ARCA, que puede activar alertas y requerir justificación del origen del dinero. Entre los documentos más habituales se encuentran:

Contratos de compraventa o recibos de pago

Facturas emitidas (monotributo o régimen general)

Recibos de sueldo o jubilación

Constancia de inscripción en AFIP

Certificados de origen de fondos firmados por un contador público

Qué hacer si tu banco o billetera bloquea una operación

Si una transferencia queda en «observación», se recomienda:

Presentar de inmediato los comprobantes solicitados

Informar al banco la llegada de fondos importantes, indicando monto y procedencia

Evitar dividir un monto grande en varias operaciones, ya que esto puede generar más alertas

No justificar el origen de los fondos puede derivar en multas, bloqueos temporales de cuentas o incluso en la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).