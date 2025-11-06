Transferencias bancarias y pagos en billeteras: desde qué monto ARCA vigila tus operaciones
ARCA actualizó los montos a partir de los cuales supervisará operaciones bancarias y en billeteras virtuales.
Cada mes, ARCA ajusta los límites que determinan qué transferencias y pagos están bajo su supervisión. Con noviembre, vuelven a aplicarse los topes actualizados que afectan operaciones en bancos y billeteras virtuales, y los usuarios deben prestar atención para evitar bloqueos o pedidos de documentación que justifiquen el origen de los fondos.
Como ocurre de manera habitual, ARCA aplica límites que determinan a partir de qué montos comienzan a ser supervisadas las operaciones bancarias y vía billeteras como Mercado Pago, Ualá o Naranja X. Esta medida alcanza a personas físicas y jurídicas que realicen transacciones por encima de los valores establecidos por la normativa vigente, informó el medio iProup.
Los límites fueron actualizados a mediados de año tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC y fijados mediante la Resolución General 5512/2024, publicada en el Boletín Oficial. Los nuevos topes rigen desde el 1° de junio y se mantienen durante los próximos meses.
Montos de control para noviembre
Transferencias y acreditaciones:
- Personas físicas: $50 millones
- Personas jurídicas: $30 millones
Extracciones en efectivo:
- $10 millones tanto para personas físicas como jurídicas
Saldos bancarios al cierre de mes:
- Personas físicas: $50 millones
- Personas jurídicas: $30 millones
Plazos fijos:
- Personas físicas: $100 millones
- Personas jurídicas: $30 millones
Transferencias en billeteras virtuales:
- Personas físicas: $50 millones
- Personas jurídicas: $30 millones
Tenencias en sociedades de bolsa:
- Personas físicas: $100 millones
- Personas jurídicas: $30 millones
Compras como consumidor final:
- $10 millones
Pagos generales:
- Personas físicas: $50 millones
- Personas jurídicas: $30 millones
Documentación requerida por ARCA
Cuando una operación supera los límites, las entidades financieras deben informar a ARCA, que puede activar alertas y requerir justificación del origen del dinero. Entre los documentos más habituales se encuentran:
- Contratos de compraventa o recibos de pago
- Facturas emitidas (monotributo o régimen general)
- Recibos de sueldo o jubilación
- Constancia de inscripción en AFIP
- Certificados de origen de fondos firmados por un contador público
Qué hacer si tu banco o billetera bloquea una operación
Si una transferencia queda en «observación», se recomienda:
- Presentar de inmediato los comprobantes solicitados
- Informar al banco la llegada de fondos importantes, indicando monto y procedencia
- Evitar dividir un monto grande en varias operaciones, ya que esto puede generar más alertas
No justificar el origen de los fondos puede derivar en multas, bloqueos temporales de cuentas o incluso en la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Comentarios