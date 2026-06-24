Compras en el exterior: cómo pedir el reembolso del dólar tarjeta con los nuevos controles del ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) endureció los procesos de fiscalización sobre las solicitudes de devolución de percepciones del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. Estas percepciones, asociadas al uso de tarjetas de crédito para consumos en moneda extranjera y la compra de pasajes internacionales, conforman el recargo del 30% del denominado «dólar tarjeta«, un esquema cambiario que se mantiene vigente pese a la reciente eliminación del cepo para las personas físicas.

Actualmente, este tipo de cambio se calcula sumando al valor del dólar oficial el recargo impositivo del 30%. La única alternativa para evitar este costo adicional es realizar un stop debit en el resumen de la tarjeta y abonar los consumos directamente con dólares disponibles en la cuenta bancaria, o bien de manera manual por ventanilla.

El nuevo foco de ARCA: justificación de fondos y planillas detalladas

La intensificación de los controles obedece a que el fisco detectó solicitudes de devolución por montos que no resultan compatibles con los ingresos declarados por los contribuyentes. Ante estas inconsistencias, el organismo comenzó a requerir información financiera exhaustiva correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025.

El contador Marcos Felice precisó a Infobae que las nuevas exigencias de ARCA incluyen la presentación de extractos completos de cuentas bancarias (tanto en pesos como en moneda extranjera), billeteras virtuales y cuentas comitentes, sin omitir ninguna operación registrada en los períodos bajo análisis.

Además, se solicita a los contribuyentes la confección de una planilla de cálculo en formato Excel para individualizar cada fondo acreditado.

Los datos obligatorios a consignar en esta planilla para la trazabilidad de las operaciones son:

Entidad financiera o billetera virtual utilizada.

Número de cuenta de origen (detallando si es propia o de terceros) y de destino.

Fecha e importe exacto de los fondos ingresados.

Concepto de la acreditación e identificación completa del depositante.

Cuando el organismo detecta diferencias entre las acreditaciones registradas y los ingresos informados, exige justificar documentalmente la procedencia del dinero. Para ello, el solicitante debe adjuntar comprobantes de transferencias, contratos, documentación respaldatoria de préstamos, rescates de inversiones o comprobantes de ventas.

De acuerdo con el análisis del CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, esta lupa más estricta sobre la capacidad contributiva agrava las demoras habituales del organismo —frecuentemente motivadas por cuestiones presupuestarias— y suma una fuerte carga administrativa sobre los contribuyentes debido a la dificultad práctica de reunir y emprolijar toda la información requerida.

Cómo solicitar la devolución de percepciones

El mecanismo para gestionar el reembolso varía según la situación tributaria de cada persona.

La gerente de impuestos del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, Noelia Girardi, detalló al medio ya citado las vías correspondientes:

Tipo de Contribuyente Mecanismo de solicitud Detalle de la operatoria No inscriptos Declaración jurada ante ARCA Se debe cargar una DDJJ mensual por cada mes con descuentos. La solicitud se habilita a partir del 1° de enero del año siguiente al consumo (por ejemplo: gastos de 2026 se reclaman en enero de 2027). Empleados en relación de dependencia Sistema SIRADIG Si supera el Mínimo No Imponible, el empleado informa las percepciones a su empleador. Éste descuenta el monto, pero solo hasta el tope de lo retenido.

En el caso de los trabajadores asalariados, la posibilidad de recuperar el dinero mediante su empleador tiene un límite. Si las percepciones sufridas superan el monto retenido en concepto de Ganancias (por ejemplo, si el trabajador tuvo percepciones por $150.000 y se le retuvieron solo $100.000), la diferencia restante ($50.000) no podrá ser devuelta por el agente de retención. Ese saldo a favor deberá ser reclamado directamente ante ARCA mediante el mecanismo general.

En todos los casos, los especialistas recomiendan iniciar el trámite lo antes posible una vez habilitada la fecha en el sistema, ya que a partir de ese momento comienzan a correr los intereses a favor del contribuyente frente a las eventuales demoras del fisco en efectivizar el reintegro.