Norpatagonia: los álamos cultivados en los valles tienen madera apta para la construcción

Los álamos de la Patagonia no solo sirven como cortinas rompevientos.

Los valles irrigados del norte de la Patagonia, caracterizados por su clima templado frío, han sido testigos de un cambio gradual en su paisaje y en sus prácticas agrícolas. Hace algunas décadas, los productores de frutas y hortalizas, conscientes de la fragilidad de sus cultivos debido a la frecuencia de los vientos, encontraron en los álamos una solución natural para su protección. Estos árboles, plantados en hileras, no solo sirven como cortinas rompevientos, sino que han dado paso a un nuevo horizonte de posibilidades para la industria forestal gracias a la versatilidad de su madera.

La necesidad de proteger los cultivos de la Patagonia fue el mecanismo que impulsó la introducción de especies de álamo en la región. Lo que comenzó como una medida de defensa para los sistemas productivos, ha evolucionado hacia la plantación de macizos forestales, cuya madera tiene un valor considerable para la industria. La madera de los álamos, obtenida de las cortinas rompevientos y los macizos, se destina a la fabricación de productos esenciales en la industria frutihortícola, como bins, pallets y cajones. Pero… ¿es también es adecuada para otros usos? ¿Qué tan resistente es la madera de álamo cuando se utiliza en la construcción?

Para responder a estas preguntas, es necesario introducirse en las investigaciones que se han llevado a cabo en la región. Uno de los investigadores que trabaja en la temática es el ingeniero forestal Juan Diez, del INTA Bariloche, quien explicó que en el ámbito de la construcción existen normativas nacionales que dictan los parámetros de seguridad para las obras realizadas con madera. Según el Reglamento de Estructuras de Madera (CIRSOC 601), establecido por el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC), la resistencia a la flexión, el módulo de elasticidad longitudinal en flexión y la densidad de la madera son propiedades tecnológicas clave durante la evaluación de su comportamiento en las estructuras de construcción.

«Los ensayos se realizaron mediante métodos no destructivos, una herramienta fundamental para obtener datos precisos sin afectar a los árboles.» Alejandro Martínez Meier, ingeniero forestal del INTA Bariloche.

La investigación científica sobre la calidad de madera de álamo ha sido clave para entender su viabilidad en la construcción. Entre 2018 y 2022, un proyecto de investigación científica y tecnológica (PICT), financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) y complementado por fondos del INTA, junto con la colaboración de CAFEMA, la UTN-Facultad Regional de Venado Tuerto, y algunas empresas del sector como Industria Maderera SRL -de Nazareno Olivetti-, Maderera Santarelli y CORFONE SA, se dedicó a estudiar las tasas de crecimiento de los álamos en la región y las propiedades físico-mecánicas de su madera. El proyecto, que incluyó ensayos comparativos de clones de álamo realizados desde 2008, abarcó diferentes localidades de la provincia de Río Negro, como Cinco Saltos, Cipolletti, J. J. Gómez (General Roca), Chimpay, Pomona y Río Colorado.

Alejandro Martínez Meier, ingeniero forestal del INTA Bariloche, detalló que “los ensayos se realizaron mediante métodos no destructivos, una herramienta fundamental para obtener datos precisos sin afectar a los árboles”. El proyecto no solo se centró en la evaluación del crecimiento de los árboles, sino también en las propiedades tecnológicas de la madera, tales como la densidad y la rigidez, elementos clave para determinar su aptitud en aplicaciones constructivas. El objetivo general, según comentó el ingeniero forestal Esteban Thomas del INTA Alto Valle, fue “determinar si la madera de los álamos cultivados en la región es apta para ser utilizada en sistemas constructivos. También se intentó conocer la relación entre el crecimiento de los árboles y las propiedades físico-mecánicas de la madera, en particular de tres clones de álamo utilizados en la región: Guardi, Conti 12 y Blanc de Garonne”.

La investigación científica sobre la calidad de madera de álamo ha sido clave para entender su viabilidad en la construcción.

El proceso de investigación incluyó el análisis del crecimiento en diámetro del fuste, la altura total de los árboles y la propagación de ondas acústicas a través de la madera. La propagación de estas ondas acústicas, junto con la medición de la densidad de la madera, permite predecir la rigidez de la madera, conocida como su módulo de elasticidad dinámico (MOEd). Esta propiedad es clave para determinar la capacidad de la madera para resistir las cargas a las que será sometida en una construcción.

Los resultados obtenidos hasta el momento han sido alentadores, según expresó el ingeniero forestal Gonzalo Caballé, ex profesional del INTA Bariloche. La madera de los álamos cultivados en los valles irrigados del norte de la Patagonia ha demostrado ser apta para su uso en estructuras de construcción. Sin embargo, los estudios también han revelado que no existe un único clon de álamo que reúna todas las características deseables. Ningún clon ha mostrado simultáneamente el mejor crecimiento, la mejor forma arbórea y la calidad superior de la madera. Esto subraya la importancia de una selección adecuada de especies y clones de álamo según las características de los sitios, así como la necesidad de aplicar buenas prácticas de manejo forestal.

Una de las conclusiones más destacadas del estudio es que la combinación de clones adecuados a los sitios con un manejo forestal eficiente, tanto en macizos como en cortinas rompevientos, permitirá obtener madera de alta calidad, que no solo será útil en la producción de pallets, bins y cajones, sino también en aplicaciones más exigentes como la construcción de viviendas y otras estructuras. El álamo, una especie que se utiliza principalmente para la protección de los cultivos, se ha consolidado como un recurso valioso y versátil, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo sostenible en el norte de la Patagonia.

En un contexto donde la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los recursos naturales son cada vez más importantes, la madera de álamo se perfila como una opción prometedora para el futuro de la construcción en la región.