Palacios: “El año 2023 puede ser extremadamente alcista para el precio del bitcoin”

Las criptomonedas tienen un rol cada vez más protagónico en la economía nacional y global. Esta semana volvieron a ser noticia por una disposición del Banco Central (BCRA) que prohibió a los bancos comerciales ofrecer criptomonedas. Al respecto dialogó con PULSO el especialista José Luis Palacios, socio de Decrypto, una de las exchanges más grandes y conocidas del país.

PREGUNTA: ¿Qué opina de la regulación que prohíbe a los bancos vender cripto?

RESPUESTA: Lo que no quiere el Banco Central es que las exchanges de criptomonedas tomen dólares o pesos del sistema financiero, se den vuelta y sobre ese dinero le presten a otro cliente. El hecho que dio origen a la regulación del BCRA fue una decisión de Banco Galicia de ofrecer a sus clientes la posibilidad de comprar criptomonedas para inversión. Las cripto pasaban a ser propiedad del cliente, pero quedaban bajo custodia del banco. No había ningún impedimento legal, pero BCRA no le gustó. La nueva normativa prohíbe lisa y llanamente la comercialización de criptoactivos y de cualquier instrumento que no esté regulado por algún ente nacional y a la vez por el BCRA.

P: ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esa regulación?

R: Argentina es un país muy importante en el mundo de las criptomonedas. Un 25% de los desarrolladores de Ethereum a nivel mundial son argentinos. Somos un hub de innovación muy importante. Hay una serie de proyectos innovadores que se están comenzando a desarrollar este año y probablemente vean la luz en 2023 o 2024, que incluyen por ejemplo token, que no son para especulación financiero sino para la economía real, el sector inmobiliario, el agro, o actividades productivas. Si nos basamos estrictamente en esta normativa del BCRA, todos esos proyectos van a ser exportados y no podrán ser utilizados en Argentina. Sería bastante ridículo. Se frenarían un enorme conjunto de negocios en el futuro.

P: Se asocia a las cripto con las estafas ¿Hay desconocimiento?

R: Efectivamente hay mucho desconocimiento. Estafas hubo siempre y las seguirá habiendo. Con inmuebles, bancarias, con instrumentos financieros. La particularidad que tienen las criptomonedas es que al tratarse de un negocio digital que no requiere oficinas físicas, permiten una expansión más rápida del negocio. Pero en una estafa piramidal las criptomonedas son solo un instrumento, como en otro caso puede ser el dólar. Un cuchillo se puede usar para comer o también para matar. El problema no es el instrumento.

P: ¿Se pueden regular las cripto?

R: Es que el avance de las criptomonedas es difícil de frenar, y lo más probable es que haya que regularlas para generar un ámbito seguro. De hecho nuestra exchange es parte de la cámara fintech y tenemos diálogo con el BCRA, con la UIF, con la CNV, con la Afip. Nosotros pretendemos por ejemplo que nos designen como sujetos obligados ante UIF, para que los clientes tengan la seguridad de que no somos una empresa que lava dinero. Cuando eso suceda eso, será posible competir con los bancos.

Hoy ya se usan las cripto como medio de cambio pero no como unidad de medida. No obstante se puede comprar un departamento con bitcoin, pero el precio sigue estando en dólares. Los bancos centrales y las monedas fiduciarias van a seguir existiendo, y eso es bueno.

P: ¿Los bancos centrales temen perder el control sobre la emisión de moneda?

R: Es posible. Lo que está en riesgo en el largo plazo es tal vez el señoriaje. Esta posibilidad que tienen los países a través de los bancos centrales de poner y sacar dinero en circulación, subir o bajar la tasa de interés e intentar manejar así los incentivos a la demanda de dinero. La FED hace eso todo el tiempo, el Banco Central Europeo también. Con las monedas que son 100% descentralizadas como el bitcoin, efectivamente los bancos centrales pierden esa capacidad.

P: ¿Vamos a un mundo en el que las cripto reemplacen al dinero fiduciario?

R: Creo que no. Lo que va a suceder es que las cripto van a ser una moneda más. En el mejor de los casos van a ser un instrumento de ahorro a largo plazo compitiendo con otros activos como puede ser el oro. Hoy ya se usan las cripto como medio de cambio pero no como unidad de medida. No obstante se puede comprar un departamento con bitcoin, pero el precio sigue estando en dólares. Los bancos centrales y las monedas fiduciarias van a seguir existiendo, y eso es bueno. Las monedas son válidas como instrumento si tienen demanda. Las cripto vienen a competir con los pesos, los dólares, o los euros. Y la gente elegirá.

P: ¿Es normal la volatilidad?

R: La volatilidad siempre va a existir, porque los mercados están en movimiento.El oro también es volátil, tocó un techo de u$s 1.800 en 2012 y ahora ronda los u$s 1.000. También el oro va y viene, solo que al oro le lleva diez años ese movimiento y al bitcoin le lleva cuatro meses.

P: El hecho de que cada cuatro años se reduzca la emisión de bitcoin a la mitad ¿garantiza los saltos en el precio?

R: Desde que se creó el producto, cada cuatro años la emisión de bitcoin se reduce a la mitad, lo que se conoce como “halving”. En el año anterior a esa reducción, bitcoin al menos duplica el valor. Hoy estamos a la mitad del halving, es decir hace dos años se redujo la emisión. Lo más probable es que 2023 sea extremadamente alcista.

P: ¿Significa que es un excelente momento para comprar?

R: Si. Hay que analizar el precio. Lo que siempre recomiendo es que el bitcoin sea parte de una cartera, ocupando la porción que tendría una startup tecnológica. Por ejemplo el 10% de la cartera. Si te va bien, multiplicas y si te va mal, la pérdida es acotada. Se trata de una tecnología con un futuro enorme, que yo comparo con internet.

PERFIL

José Luis Palacios tiene 47 años. Es Over The Counter Manager en Decrypto, un servicio dirigido a grandes inversores e instituciones.

Fue responsable de reportes y oportunidades de inversión en mercado de acciones, bonospara Argentina, Uruguay y México.

Columnista semanal de Analisis Técnico bursátil para el periódico Ámbito Financiero.

Columnista diario del cierre de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, mercado de chicago para el periódico Ámbito Financiero.