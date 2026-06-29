El proyecto minero Francisca en Salta amplía su potencial: nuevos hallazgos de oro y plata

La empresa canadiense Orestone Mining anunció nuevos resultados del programa de muestreo y cartografía de la Fase I en el proyecto de oro y plata Francisca, ubicado en Salta. A partir de los mismos, se confirmó la presencia de una zona de mineralización de óxido de oro tipo stockwork, además de identificarse dos nuevas zonas mineralizadas de oro: Tom Este y Kelly.

En total, la minera realizó un muestreo de 18 trincheras, de las cuales 13 pertenecen a la zona Sur y cinco a la zona Norte del proyecto.

En la zona Tom Este, ubicada a 120 metros al este de la Zona Sur, la trinchera 6B registró una intersección de 21 metros con una ley de 4,45 gramos por tonelada de oro en coluvio.

Por su parte, la zona Kelly, que se encuentra a 250 metros a lo largo de la línea de la zona Sur, presentó amplias zonas de stockwork mineralizado con leyes de 0,24 a 0,41 gramos por tonelada de oro.

En la zona Sur, donde se concentra el principal sistema mineralizado identificado hasta el momento, el muestreo de 332 muestras arrojó una ley promedio de 1,04 gramos por tonelada de oro y 7,8 gramos por tonelada de plata.

También se señaló que las zonas aflorantes se encuentran dentro de una franja de 500 a 1.000 metros de ancho de sedimentos alterados y están delimitadas por una anomalía geofísica de polarización inducida (IP) de 1.700 metros de largo por 500 a 700 metros de ancho, con una respuesta de 7,9 mV/V que parece estar relacionada con la mineralización.

Foto: Orestone Mining Corp.

Con estos resultados, la tendencia mineralizada del proyecto Francisca alcanza una longitud de afloramiento de 1.500 metros, donde se puede observar un sistema de óxido oro-plata en afloramientos superficiales en numerosas áreas: zona Norte, zona Sur, zona Kelly y la zona Tom Este.

El presidente y CEO de Orestone Mining David Hottman, indicó al respecto: «En el proyecto de oro y plata de Francisca, la exploración continúa definiendo nuevos objetivos de oro y plata que proporcionan una escala adicional a lo largo de la tendencia de 1,5 kilómetros”.

“Orestone emplea técnicas geológicas y geofísicas avanzadas en la exploración para definir de forma rentable objetivos con alto potencial que pueden ser probados sistemáticamente mediante perforación. Los proyectos de la Compañía tienen un perfil relativamente bajo de coste para mantener y explorar, y son adecuados para la exploración durante todo el año”, añadió.

El proyecto Francisca se sitúa casi 80 kilómetros al noroeste de la ciudad de Salta. Según Orestone Mining Corp. el sistema geológico reúne las condiciones necesarias para albergar un depósito de oro y plata explotable mediante minería a cielo abierto.