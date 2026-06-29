Cuándo abre el Batea Mahuida y cuánto sale el pase de esquí más accesible de Neuquén este invierno 2026

Con las últimas tormentas consolidando un colchón blanco ideal en las pistas, el Parque de Nieve Batea Mahuida confirmó que encenderá sus medios de elevación este miércoles 1 de julio. El centro invernal de Villa Pehuenia, clave para el turismo de la Patagonia funcionará todos los días de 9 a 17, bajo un estricto monitoreo de seguridad.

La estrategia de la Comunidad Mapuche Puel —que administra el cerro— es clarísima: plantarse como la opción más accesible de la Patagonia frente a los costos prohibitivos de los gigantes de la nieve. El subsecretario de Turismo provincial, Sergio Sciacchitano, apuró la expectativa: “Con la apertura del Batea damos comienzo a la temporada invernal formalmente en Neuquén. Es un parque que se ha mejorado, se ha jerarquizado y que ofrece precios accesibles para que la gente pueda disfrutarlo”.

El tarifario completo: ¿Cuánto sale esquiar en Batea Mahuida?

La gran novedad de este invierno 2026 es el debut del pase de mediodía, una alternativa diseñada para el bolsillo familiar o para quienes llegan a la montaña después del almuerzo.

Así quedaron los valores oficiales para la Temporada Alta (desde el 1 de julio hasta el 17 de agosto inclusive):

Pase Diario (No residentes): $60.000

$60.000 Pase Medio Día (No residentes): $48.000

$48.000 Pase Diario (Residentes regionales): $46.000 (aplica para Villa Pehuenia, Moquehue, Aluminé, Zapala y localidades de la región)

$46.000 (aplica para Villa Pehuenia, Moquehue, Aluminé, Zapala y localidades de la región) Pase Medio Día (Residentes regionales): $25.000

El parque mantiene su perfil amigable para principiantes. Cuenta con escuela de esquí y snowboard, alquiler de equipos y un beneficio clave para los que van a pasar el día: la pista de trineos es de acceso libre y gratuito.

El factor climático: se espera otro frente de tormenta

La apertura no es casual. El Gobierno provincial y la administración del cerro aprovecharon el último temporal para pisar las áreas esquiables. Sin embargo, las miradas están puestas en el cielo.

“Las nevadas de los últimos días han posibilitado que los centros de esquí vayan trabajando sus pistas y formando base. Esta semana se prevé el ingreso de otro frente importante en la zona cordillerana”, anticipó Sciacchitano. La operatividad diaria quedará sujeta al viento y las condiciones climáticas extremas en la alta montaña.

Además, agregó que el parque cuenta con una tarifa «realmente conveniente. La provincia tiene servicios para todo tipo de bolsillo y Batea Mahuida lo demuestra. Es un parque que se ha mejorado, se ha jerarquizado y que ofrece precios accesibles para que la gente pueda disfrutarlo”.