Cinco muertos en un tiroteo en un centro de acogida juvenil del norte de Alemania

Cinco personas murieron y otras varias resultaron heridas este lunes en un tiroteo en Stade, una ciudad del norte de Alemania, informó la policía, que detuvo a dos personas, incluido el presunto autor de los disparos.

El homicidio se produjo en un centro de ayuda para jóvenes en Stade, una ciudad de 50.000 habitantes cercana a Hamburgo.

Tiroteo en Alemania: cerca de una escuela y una guarderia

Según la policía, ya no existe «peligro para la población» y dijo que «la investigación sobre las circunstancias y el desarrollo exacto de los hechos continúa».

El concejal local Carsten Brokelmann declaró que la ciudad cuenta con una guardería y una escuela primaria en las inmediaciones del lugar del tiroteo. “Nos alivia saber que nuestro personal y los niños de la guardería y la escuela primaria se encuentran sanos y salvos, y quiero agradecer a los agentes de policía su labor en esta situación tan difícil”, afirmó en un comunicado, citado por CNN.

“Asimismo, expresamos nuestras más sinceras condolencias a las víctimas de este terrible suceso y a sus familias”, añadió Brokelmann.

EL medio estadounidense marcó que los tiroteos masivos son poco frecuentes en Alemania. El país cuenta con leyes estrictas sobre la posesión de armas, que exigen una licencia.

Con AP y AFP