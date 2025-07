Pese a los anuncios, el dólar vuelve a acelerar al cierre de julio

Tras los anuncios presidenciales respecto a la baja permanente de retenciones, la expectativa al inicio de la semana era la reacción que podían tener los mercados, en especial en el segmento cambiario. A solo dos días del cierre de julio, el dólar mantiene la tendencia alcista y no parece modificar la tendencia respecto a las semanas previas.

El balance del séptimo mes del año muestra que el tipo de cambio oficial (Banco Nación) registra un incremento del 6,1%, mientras que el Dólar MEP sube un 5,5%. Por su parte, el paralelo opera en máximos desde la flexibilización del cepo cambiario, y registra una suba del 8,2% en lo que va del mes.

Los tres factores que siguen movilizando la cotización, son los mismos que encendieron la dinámica alcista hace tres semanas. Un cambio en la política de stocks de liquidez bancaria de parte del Banco Central, que inundó la plaza de pesos, la incertidumbre pre electoral que incentiva la dolarización de carteras, y el final de la liquidación gruesa de las exportaciones agrícolas, que se traduce en menos oferta de divisas.

Este último punto es el que el gobierno buscaba revertir con el anuncio de rebaja de retenciones del pasado fin de semana. Los especialistas señalan sin embargo, que teniendo en cuenta los otros dos elementos que influyen en la ecuación de los exportadores (precios internacionales y tipo de cambio), es probable que la liquidación extraordinaria por la rebaja de retenciones llegue luego de las elecciones de octubre.

Al respecto, el economista Gustavo Neffa de Research for Traders, señaló que «el mercado sigue preocupado un poco por las tensiones en cuanto a la acumulación de reservas y por la cercanía de las elecciones». No obstante, el especialista agregó que si bien existen tensiones, el panorama no es alarmante.

«A partir de octubre podría haber algunos cambios que el mercado le viene pidiendo al gobierno, que ha ido acumulando algo de reservas, pero que obviamente son insuficientes» Gustavo Neffa, Research For Traders

«El último dato de superávit comercial fue el mayor del año, y sobre todo tenés una baja de retenciones que invita a la liquidación de divisas, con lo cual el mercado cambiario debería tranquilizarse post elecciones«, vaticinó Neffa.

Más allá del entendimiento que acaban de anunciar Argentina y el FMI en relación a la primera revisión técnica del Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en abril, los inversores están mirando la capacidad de Argentina para repagar su deuda, y eso se expresa en «volumen de reservas», una variable que el gobierno de Javier Milei no ha logrado enderezar aun.

«El mercado está presionando un poquito a corto plazo, pero creo que a partir de octubre podría haber algunos cambios que el mercado le viene pidiendo al gobierno, que ha ido acumulando algo de reservas mediante compras de dólares en bloque, más de US$ 1.200 millones, pero que obviamente son insuficientes por el nivel de compromisos que tiene la economía», agregó Neffa.

Dato $11,8 Billones El vencimiento de deuda corta en pesos que enfrenta en el día de hoy la Secretaría de Finanzas de la Nación.

El otro punto crucial de la jornada, pasa por el mega vencimiento de deuda en pesos que opera durante este martes. La Secretaría de Finanzas está obligada a renovar $11,8 billones, para lo cuál oferta un menu de instrumentos dollar linked (atados al tipo de cambio) y letras cortas con tasa fija en pesos.

De esa licitación dependerá buena parte de la dinámica del tipo de cambio en lo que queda de la semana y el inicio de agosto. De no lograr un alto nivel de renovación, una enorme masa de pesos volvería a quedar en circulación, lo que significaría más presión en el juego «tasa vs. dólar» que viene registrándose desde que el Banco Central determinó el final de las LEFIs.