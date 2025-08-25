ESCUCHÁ RN RADIO
Plazo fijo imparable: cuánto gano si deposito $7.500.000 a 30 días en la última semana de agosto 2025

El cobro de sueldos se acerca y los plazos fijos suben. Conocé los rendimientos que ofrecen el Banco Provincia de Neuquén (BPN) y las mayores entidades del país.

Los mercados financieros atraviesan semanas de alta tensión, debido a los intentos del Gobierno de evitar que los pesos excedentes se dirijan al dólar. Ha habido notables incrementos en las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras. La evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.

Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).

Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.

Plazo fijo: tasas, banco por banco

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Galicia y el Banco Macro son los que ofrecen la mayor tasa para plazos fijos: 45% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco Nación, con un rendimiento del 44% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.

Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Banco CMF, que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 50%.

BancoTNATEMMonto a 30 días
Banco CMF50,00%4,167%$7.812.525
Banco Provincia de Tierra del Fuego49,00%4,083%$7.806.225
Banco Voii49,00%4,083%$7.806.225
Banco Meridian49,00%4,083%$7.806.225
Banco de la Provincia de Córdoba48,50%4,042%$7.803.150
Banco Mariva47,00%3,917%$7.793.775
Banco del Sol47,00%3,917%$7.793.775
Banco Comafi46,50%3,875%$7.790.625
Banco ICBC46,30%3,858%$7.789.350
Banco Hipotecario45,50%3,792%$7.784.400
Banco Galicia45,00%3,750%$7.781.250
Banco Macro45,00%3,750%$7.781.250
Banco Bica45,00%3,750%$7.781.250
Banco Nación44,00%3,667%$7.775.025
Banco Credicoop44,00%3,667%$7.775.025
Banco Supervielle44,00%3,667%$7.775.025
Banco BBVA43,00%3,583%$7.768.725
Banco Provincia de Buenos Aires43,00%3,583%$7.768.725
Banco Dino42,00%3,500%$7.762.500
Banco del Chubut39,50%3,292%$7.746.900
Banco Santander38,00%3,167%$7.737.525
Banco Julio38,00%3,167%$7.737.525
Banco Patagonia37,00%3,083%$7.731.225
Banco Provincia de Neuquén (BPN)36,00%3,000%$7.725.000
Banco Ciudad de Buenos Aires35,00%2,917%$7.718.775

En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $7.500.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $7.500.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $7.500.000×1,03667 = $7.775.025. Es decir, el rendimiento será de $275.025.

Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?

La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 4,167%. Esto está por encima de la inflación proyectada para septiembre 2025.

Si tomamos el 50% n.a que paga el CMF (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 4,167%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para septiembre 2025 una inflación del 1,7%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.

La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.


