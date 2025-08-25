Plazo fijo imparable: cuánto gano si deposito $7.500.000 a 30 días en la última semana de agosto 2025

Los mercados financieros atraviesan semanas de alta tensión, debido a los intentos del Gobierno de evitar que los pesos excedentes se dirijan al dólar. Ha habido notables incrementos en las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras. La evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.

Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).

Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.

Plazo fijo: tasas, banco por banco

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Galicia y el Banco Macro son los que ofrecen la mayor tasa para plazos fijos: 45% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco Nación, con un rendimiento del 44% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.

Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Banco CMF, que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 50%.

Banco TNA TEM Monto a 30 días Banco CMF 50,00% 4,167% $7.812.525 Banco Provincia de Tierra del Fuego 49,00% 4,083% $7.806.225 Banco Voii 49,00% 4,083% $7.806.225 Banco Meridian 49,00% 4,083% $7.806.225 Banco de la Provincia de Córdoba 48,50% 4,042% $7.803.150 Banco Mariva 47,00% 3,917% $7.793.775 Banco del Sol 47,00% 3,917% $7.793.775 Banco Comafi 46,50% 3,875% $7.790.625 Banco ICBC 46,30% 3,858% $7.789.350 Banco Hipotecario 45,50% 3,792% $7.784.400 Banco Galicia 45,00% 3,750% $7.781.250 Banco Macro 45,00% 3,750% $7.781.250 Banco Bica 45,00% 3,750% $7.781.250 Banco Nación 44,00% 3,667% $7.775.025 Banco Credicoop 44,00% 3,667% $7.775.025 Banco Supervielle 44,00% 3,667% $7.775.025 Banco BBVA 43,00% 3,583% $7.768.725 Banco Provincia de Buenos Aires 43,00% 3,583% $7.768.725 Banco Dino 42,00% 3,500% $7.762.500 Banco del Chubut 39,50% 3,292% $7.746.900 Banco Santander 38,00% 3,167% $7.737.525 Banco Julio 38,00% 3,167% $7.737.525 Banco Patagonia 37,00% 3,083% $7.731.225 Banco Provincia de Neuquén (BPN) 36,00% 3,000% $7.725.000 Banco Ciudad de Buenos Aires 35,00% 2,917% $7.718.775

En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $7.500.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $7.500.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $7.500.000×1,03667 = $7.775.025. Es decir, el rendimiento será de $275.025.

Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?

La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 4,167%. Esto está por encima de la inflación proyectada para septiembre 2025.

Si tomamos el 50% n.a que paga el CMF (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 4,167%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para septiembre 2025 una inflación del 1,7%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.

La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.