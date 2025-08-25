El dólar oficial subió $35 y se hunden las acciones y bonos argentinos en el inicio de una semana clave para el Gobierno

El arranque de la semana trajo más turbulencias para los mercados argentinos. Este lunes, el dólar oficial subió $35 y cerró a $1370, mientras que los bonos y las acciones locales sufrieron fuertes bajas tanto en Buenos Aires como en Nueva York. En medio de la incertidumbre, el riesgo país se ubicó por encima de los 720 puntos y la atención de los inversores se centra en la licitación de deuda que el Tesoro realizará el miércoles.

Según Infobae, las 13 horas, los papeles argentinos que cotizan en Nueva York mostraron retrocesos generalizados.

Entre los bancos, Grupo Supervielle cedió –7,16%, Banco Macro –6,65%, Grupo Galicia –5,38% y BBVA Argentina –5,29%.

En el sector energético y de servicios, las bajas también fueron pronunciadas: Edesur –6,75%, Central Puerto –5,17%, Pampa Energía –4,01%, YPF –4,12% y Transportadora de Gas del Sur –4,20%.

Otras compañías con fuertes descensos fueron IRSA (–4,29%), Cresud (–4,16%), Bioceres (–4,60%), Telecom (–3,38%) y Loma Negra (–2,90%). Incluso grandes firmas tecnológicas y agroindustriales, como Mercado Libre (–1,24%) y Adecoagro (–1,08%), no escaparon a la tendencia. La única excepción positiva fue Ternium, que avanzó +1,00%.

Dólar y riesgo país, en alza

En el mercado cambiario, el dólar oficial trepó $35 contra el cierre del viernes y terminó en $1370. El dólar blue subió $15 y se negoció a $1365, mientras que el MEP cerró en $1356,96 y el CCL en $1362,35.

El riesgo país, que mide la sobretasa que paga Argentina frente a los bonos del Tesoro estadounidense, se mantuvo por encima de los 720 puntos básicos, reflejando la desconfianza inversora, informó TN.

El Merval, en caída libre

En la Bolsa porteña, el S&P Merval descendió –3,4% hasta los 2.034.199 puntos, acumulando una pérdida de –11,8% en agosto y –19,7% en lo que va de 2025.

Medido en dólares financieros, el Merval USD retrocedió –4,5%, para cerrar en 1.504,55 puntos, con un derrumbe de –29,5% en lo que va del año.

Entre las acciones líderes, las más golpeadas fueron Comercial del Plata (–6,9%), Metrogas (–5,0%) y Transportadora de Gas del Norte (–5,3%). La única excepción en el panel fue Aluar, que subió levemente +0,6%.

Bonos en dólares: nueva señal de alerta

Los bonos soberanos bajo ley extranjera se hundieron hasta 3,2%. El ARGENT 41 perdió –3,05% y cerró en USD 12,18, mientras que el ARGENT 46 cayó –3,18% hasta USD 11,85. Toda la curva de deuda mostró números en rojo.

Por su parte, los bonos en pesos bajo legislación local también retrocedieron, aunque con menor intensidad. El Bonar 29 bajó –0,44% y el Bonar 41 –1,27%.

El retroceso de los activos argentinos coincidió con una jornada de leves bajas en Wall Street, tras la fuerte recuperación de la semana pasada. El Dow Jones cedía –0,45%, el S&P 500 –0,14%, mientras que el Nasdaq apenas sostenía un alza de +0,09%.

Los inversores globales aguardan los balances de grandes tecnológicas como Nvidia, que publicará sus resultados el miércoles, y siguen de cerca la evolución de la inflación en Estados Unidos, cuyo indicador PCE de julio se difundirá el viernes.