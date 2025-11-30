Las billeteras digitales pagarán menos en diciembre: qué cambios hubo en las tasas

Las billeteras digitales tendrán una modificación desde el 1 de diciembre a partir de una nueva normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV). La medida se indicó a través de la Resolución General N° 1092 que fue publicada en el Boletín Oficial.

Billeteras virtuales y los FCI

La resolución obliga a los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de liquidez inmediata, conocidos popularmente como money market, a que modifiquen la composición de sus carteras. Esto ahora que desde el inicio de la otra semana caiga el rendimiento que paguen las billeteras digitales.

Según indicó el medio Ámbito, los FCI money market ganaron popularidad de la mano de las billeteras digitales por tres razones clave:

Pagan rendimiento diario

Permiten retirar el dinero en cualquier momento

Tienen un riesgo bajo



El tope que se determinó para la inversión en cauciones

Con la nueva norma se estableció un tope máximo del 20% para la inversión en cauciones, uno de los instrumentos más utilizados por estos fondos, sobre todo luego de que, en la previa electoral, las cauciones llegaran a operar con tasas de tres dígitos.

El sitio de Buenos Aires dijo que la decisión se tomó a pedido directo del Banco Central (BCRA), que detectó un “incremento significativo” en la participación de los fondos money market en ese mercado. “El BCRA comunicó a la CNV que establecer un límite resulta recomendable para el correcto funcionamiento de la política monetaria”, señaló el comunicado oficial.

Según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), elaborado con datos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), al 7 de noviembre el 26% del patrimonio de los money market estaba invertido en cauciones.

A continuación, la resolución completa: