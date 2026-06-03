«Poder de fuego»: la hoja de ruta del BCRA para evitar que se dispare el dólar en el 2027 por las elecciones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) focaliza su estrategia en fortalecer su capacidad de respuesta para enfrentar cualquier episodio de volatilidad cambiaria en el 2027 por las próximas elecciones presidenciales.

El vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning, expuso durante el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) las herramientas que cuentan para intervenir y llevar calma al mercado.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó el cambio de enfoque y declaró: “Por primera vez, la economía se va a llevar puesta a la política en el año electoral”.

Acumulación de reservas y los planes con el dólar futuro

Según detalló un artículo de Infobae, la primera medida de la hoja de ruta consiste en continuar con la política de acumulación de reservas internacionales. En lo que va del 2026, el BCRA ya compró 9.756 millones de dólares, según contabilizó la consultora Analytica.

“La capacidad de fuego del Banco Central para enfrentar coyunturas adversas ha sido reseteada y está siendo reforzada más allá de la acumulación de reservas”, afirmó Werning.

Además, el funcionario destacó que el esquema actual «permite avanzar con compras de divisas al mismo tiempo que las empresas mantienen libertad para pagar importaciones, cancelar deudas y distribuir dividendos”.

A su vez, la entidad redujo su posición en contratos de dólar futuro. En la previa a las elecciones legislativas de 2025, la exposición superó los 6.800 millones de dólares y luego bajó a 2.127 millones de dólares a fines de abril de 2026.

Sobre este proceso, el directivo explicó: “El manejo del libro de futuros del Banco Central durante el año pasado permite dotar de credibilidad a esa herramienta indispensable en el manejo del equilibrio cambiario”.

Deudas, swaps y flotación

Como tercer eje, indicaron que el Gobierno logró devolver casi el 90% de los fondos adeudados por swaps de moneda con China.

«Los swaps de moneda pendientes de pago por cerca de ocho mil millones de dólares, con lo que arrancó el Banco Central a diciembre 2023, estarán nuevamente disponibles en su totalidad a mediados ya de este año”, precisó el vicepresidente del BCRA.

Por otra parte, se refirió al «problema de la deuda comercial» y aseveró que ya se encuentra saneada en un 50%, luego de los pagos realizados mediante los bonos Bopreal.

A la par, el funcionario atribuyó la tranquilidad del mercado a un “virtuoso régimen de flotación” y expresó que “hoy el tipo de cambio se encuentra estable”.

Asimismo, resaltó el creciente superávit comercial impulsado por la energía y la minería. En abril, Argentina registró exportaciones récord por 8.914 millones de dólares y un saldo positivo histórico de 2.711 millones de dólares.

“La economía argentina comienza a contar con una fuente más estable de generación de dólares que podría amortiguar las presiones cambiarias típicas de los años electorales”, concluyó.