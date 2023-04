El BPN renueva un programa de endeudamiento en dólares

El Banco Provincia de Neuquén (BPN) tomará deuda en dólares. La administración del contador Miguel Visentin, presidente de la entidad, convocó a una asamblea extraordinaria para finales de este mes con el único objetivo de aprobar el endeudamiento en el mercado de capitales nacional e internacional.

La convocatoria es para el día 27 de abril a las 11 y el orden del día incluye solo dos puntos: la designación de accionistas para firmar el acta y la aprobación de un programa de obligaciones negociables.

La emisión fue limitada hasta los 50 millones de dólares, se podrá hacer en distintas clases y series, pero no serán convertibles en acciones.

El llamado no especifica el destino que se le daría a los fondos. Desde el BPN confirmaron a este medio que se trata de un programa que se renueva cada dos años y que no necesariamente vaya a implementarse.

En la convocatoria se informa de la aprobación de facultades especiales para que el directorio pueda aprobar y desarrollar, sin límites de tiempo, el plan de endeudamiento con el único tope de los fondos para salir a buscar al mercado.

No se conocieron detalles de las condiciones de financiamiento que buscará conseguir el BPN, en medio de un mercado de capitales muy delicado y, en particular para el país, que no consigue tasas atractivas para poder tomar deuda producto de la compleja situación económica que vive.