El GNL llegó a la Legislatura y hubo cruces por las regalías que cobrará Neuquén: «Dato mata relato»

El gobierno de Neuquén presentó este martes ante la Legislatura el proyecto de ley para desarrollar las áreas que abastecerán el proyecto exportador de Gas Natural Licuado (GNL) que lidera YPF junto a dos compañías internacionales.

La exposición estuvo a cargo del ministro de Energía, Gustavo Medele, quien llegó acompañado de su par de Economía, Guillermo Koenig, y otros funcionarios del área, como su antecesor en el cargo, Alejandro Monteiro.

Durante la reunión, que se convocó como una instancia informativa, los funcionarios explicaron el detalle de la iniciativa y respondieron las preguntas de los diputados, que se acercaron en buena cantidad a escuchar el informe oficial.

Al intercambiar preguntar y respuestas, se produjo un prolongado cruce entre los ministros del Ejecutivo y el diputado del kirchnerisimo y exsecretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, quien cuestionó la «resignación» de recursos por parte de la provincia.

El envío del proyecto a la Cámara fue adelantado ayer por el gobernador Rolando Figueroa en una actividad por el Día del Periodista.

En su intervención, el mandatario defendió el convenio firmado con YPF para desarrollar cinco áreas no convencionales al sur de Vaca Muerta para abastecer de gas al proyecto exportador de GNL que se montará en Punta Colorada, Río Negro.

Regalías para el GNL: el esquema propuesto por Neuquén

Medele fue el encargado de la parte técnica de la presentación. Sostuvo que el proyecto, como se adelantó, incluye un esquema diferencial de regalías, para potenciar el avance de la inversión sin afectar las arcas de la provincia.

Según explicó, la propuesta de inversión prevé un gasoducto dedicado de 600 kilómetros desde los bloques que entregó Neuquén a la petrolera nacionalizada hasta la costa atlántica de la vecina provincia.

Los bloques, una vez en producción, podrían aportar hasta 60 millones de metros cúbicos por día de gas, más del 50% de lo que hoy se extrae en la formación no convencional, detalló Medele.

En ese contexto, dijo que la intención fue implementar un esquema de regalías que se enfocara en el metano, el gas que se utiliza para elaborar el GNL, y mantener el porcentaje de cobro sin diferencias para los demás hidrocarburos.

Así, el sistema tomará como referencia el JKM, que es el valor de importación de GNL que utiliza Japón, y cobrará distintos porcentajes de acuerdo las fluctuaciones que tenga este indicador.

Si el precio es menor a los 16 dólares el millón de BTU, la regalía será de 7,5%, mientras que si oscila entre los16 y 20 dólares el millón de BTU, se ubicará en 10%. Finalmente, si la cotización supera los 20 dólares, la regalía volverá al 12%, que es la misma que rige para petróleo y el resto de los gases ricos.

Medele mencionó, sin embargo, que todavía falta que YPF y sus socias en este proyecto, ENI y XRG, firmen la decisión final de inversión y obtengan el aval del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

Recién entonces, dijo el ministro de Energía, empezarían a regir las condiciones propuestas por la provincia de Neuquén y los plazos de ejecución considerados, uno de los cuales prevé un periodo de 24 meses para presentar la decisión final de inversión.

Qué obras se harán y el nuevo hub que anuncia el Gobierno

El proyecto contempla además el pago de un bono de infraestructura, que se utilizará, casi en su totalidad, para realizar obras viales en los ingresos y egresos de la zona de la Confluencia, como ya adelantó este medio.

Se trata de proyectos de ampliación y remodelación de distintos tramos de la Ruta 22, en la zona de la Autovía Norte, y la Ruta Provincial 7, que es una de las principales vías para unir la capital neuquina con la zona caliente de la industria no convencional, en cercanías de Añelo y San Patricio del Chañar.

El ministro Medele remarcó que se trata de una propuesta sin antecedentes para el país, lo que podría impactar en los costos que enfrentarán tanto YPF como las otras firmas que se sumen a la inversión.

Lo comparó a lo que en su momentó significó el acuerdo entre la petrolera de bandera y Chevron para comenzar con el desarrollo de Vaca Muerta.

El funcionario manifestó su entusiasmo por la posibilidad de concretar «un nuevo hub» para la industria, además del que ya se formó en Añelo y el que está surgiendo en Rincón de los Sauces, en este caso, sobre la Comarca Petrolera que integran Cutral Co y Plaza Huincul.

«Los volúmenes que vamos a desarrollar van generar que cada uno de estos hub sean autosustentables y que menos gente circule hacia sus lugares de trabajo», reflexionó el funcionario.

«La ubicación geográfica del proyecto es muy interesante para la provincia», añadió, en referencia a las cinco concesiones no convencionales que otorgó la provincia: Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte, Las Tacanas I y II.

«Dato mata relato»: los cruces entre los ministros y un diputado

El punto más tenso de la reunión fue cuando se abrió la ronda de preguntas y se repasó el modelo de regalías propuesto por Neuquén en acuerdo con YPF.

Darío Martínez, diputado de Unión por la Patria, preguntó por la resignación de recursos que implicaría para la provincia la reducción de la alícuota para el metano y por el precio de referencia que se utilizó, recordando que él ya había presentado un proyecto sobre la materia en diciembre de 2024.

Sostuvo que, con los parámetros propuestos, Neuquén perdería más de 3.000 millones de dólares entre las regalías y el impuesto a los Ingresos Brutos.

Planteó que el precio del GNL por encima de los 20 dólares es una hipótesis de difícil cumplimiento, por lo que la suba de las regalías no tendría casi posibilidades de ocurrir.

A su respuesta salió el ministro Koenig, quien desmintió que la provincia «resigne discursos» y apuntó contra «el relato» del diputado, por no considerar, entre otras cosas, que las áreas que se desarrollarán hoy se encuentran inactivas.

Martínez también fue cuestionado por Claudio Domínguez (MPN). «De qué estamos hablando, está más que bien el valor de referencia«, aseguró.

El legislador indicó además que la producción que se destina para exportación no puede pagar Ingresos Brutos, a diferencia de lo que había planteado el exsecretario de Energía de la Nación, motivo por el que que no debería ser parte de la ecuación. «Hay fallos de la Corte Suprema que indican esto», añadió.

Medele, por su parte, contestó otro planteo de Martínez, quien había tildado de «volátil» y «poco sólida» la posición de YPF. Explicó que todavía faltan «cálculos clave» para el proyecto y que no se firmó la decisión final de inversión, lo que podría darse en el primer trimestre del año que viene.

Los valores de las regalías serán revisados cada tres años. El calculo tomará en cuenta un promedio entre el JKM y el precio de Industria Cuenca Neuquina, utilizando la referencia de los 12 meses inmediatamente anteriores.

El proyecto adquirirá estado parlamentario en la sesión de este miércoles en la Legislatura. Desde el oficialismo se había deslizado que la intención era formar un plenario de comisiones entre la de Asuntos Constitucionales, Hacienda y Energía, posiblemente con el objetivo de sancionar la ley antes del receso invernal.