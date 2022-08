Qué implican las medidas que anunció Sergio Massa

Tras la asunción del flamante ministro de Economía Sergio Massa, en tono de «traspaso de mando», “asistimos al cambio de equilibrio de poder en la coalición gobernante”, opinó Diego Penizzotto, editor del suplemento Pulso, del diario Río Negro, en diálogo con Digan lo que Digan (RN Radio). “Llama mucho la atención el silencio de la oposición”, agregó, ya que “la agenda que planteó Massa ayer les pertenece”.

Sobre las medidas económicas, Penizzotto repasó los cuatro ejes que planteó Massa ayer en conferencia de prensa: orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión. ¿Qué implican estos ejes de trabajo de la futura gestión del líder del Frente Renovador?

Primero, «se comprometió a cumplir con el FMI, a mantener el congelamiento de la planta del Estado, a no emitir más, a pagarle al Banco Central, y a la famosa segmentación de tarifas, un tema que se llevó puesto el año», señaló Penizzotto. Consideró que «estos son los anuncios más fuertes» y que por ejemplo en cuanto a la segmentación, «termina de dar por tierra la idea de Guzmán, que finalmente no va a suceder la segmentación en ese marco que él había planteado».

En cuanto a la cuestión del «superávit comercial y las medidas de fomento a la exportación lo más importante es lo que el ministro dijo en cuanto a la subfacturación y sobre facturación, las 720 empresas que están bajo la lupa y la denuncia ante la unidad antilavado de EE.UU. «Es otra medida fuerte que ojalá se pueda implementar», destacó. Recordó que el plazo a las empresas es de 60 días; el que no se presenta a declarar y hace su descargo va a ser denunciado»

En cuanto a si es posible no emitir más aseguró que es posible pero que «depende de la determinación del ministro» y que «la impresión es que hará un ajuste fuerte sobre el sector público».

Sobre el tema reservas, Penizzotto consideró que hay una serie de «promesas», que le permitirían al Estado juntar 10.000 millones de U$S antes de fin de año. Si lo consigue es un buen motivo para pensar que se podrían fortalecer las reservas.

A modo de resumen, consideró que «los anuncios más fuertes de ayer fueron el de la segmentación y el control estricto sobre el comercio exterior» mientras que «lo de las reservas, es más promesa», opinó. También señaló que otros dos anuncios importantes fueron el «bono a jubilados», una «posible suma fija a trabajadores registrados» y el «reordenamiento de los planes sociales»

En cuanto a la postura de Cristina Fernández frente a este plan de trabajo, aseguró que «hay un giro pragmático» de la vicepresidenta porque «es lo que pide la coyuntura» y por eso «intuyo que no pondrá trabas en ningún sentido».

En cuanto a qué puede pasar con el dólar, dijo que «el dólar blue es muy sensible a las cuestiones políticas» y afirmó que el «canje voluntario en pesos le lleva calma al mercado cambiario. La intención es no devaluar el oficial, o por lo menos no de manera brusca, pero hay que ver qué logra con el tema reservas».

Por último, señaló que la de Massa «es una agenda que podría ser de la oposición«, «habrá que ver qué pajarito canta más fuerte», ya que dentro de su equipo económico debaten un ortodoxo de las finanzas (Marx) y un productivista (De Mendiguren). «Si esto se logra poner en marcha la oposición deberá apelar a la creatividad», de cara a las elecciones del año que viene.

