Ranking de billeteras virtuales en abril 2026: cuáles ofrecen mejores rendimientos tras la baja de tasas en plazos fijos

En el cuarto mes de este 2026, las entidades bancarias de Argentina bajaron sus tasas en plazos fijos y hallar un sitio de inversión ideal para ahorrar se convirtió en un desafío para los argentinos.

Los ahorristas deben debatir, una vez más, si les conviene depositar sus pesos en billeteras virtuales o plazos fijos, por ello acá te contamos cómo quedó el nuevo ranking y cuáles son sus mejores rendimientos.

Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos

Las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales en Argentina suelen cambiar con frecuencia, pero resultan atractivas porque ofrecen rendimientos diarios debido a que invierten el dinero de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que permite tener el dinero siempre disponible (liquidez inmediata).

Si bien hay muchas billeteras disponibles, no todos son igual de conocidas por ello acá te dejamos un listado de las más usadas y que están en competencia por poseer las tasas más altas.

Según la información publicada en el sitio Trascendo, el ranking este 15 de abril de 2026 se compone de la siguiente manera: