Bajó el consumo con tarjeta de crédito y los prestamos personales en marzo: el análisis de las consultoras

Hay señales de menor actividad en el consumo financiado durante los primeros meses de este 2026. Datos del Banco Central (BCRA) y del comportamiento del mercado crediticio así lo reflejan. Consultoras evidenciaron que bajó el consumo de tarjetas de crédito y que hay mayor morosidad en los pagos.

Esto se trata de un menor dinamismo que lo registrado durante 2025. Por otro lado, la línea de préstamos personales no logra recuperar terreno frente a la inflación, indicó un estudio citado por Infobae.

Cayó en términos reales los préstamos y los consumos en tarjetas

“En marzo, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado subió en términos nominales un 2,4% mensual, el saldo llegó a $95,7 billones, presentando un crecimiento interanual del 48,2%, contra los $64,6 billones al cierre del mismo mes del año anterior. En cuanto a las variaciones reales, se registra una caída mensual del 0,6%, y un incremento anual del 12,2%”, expuso un informe de First Capital Group, mencionado por el medio de Buenos Aires.

En marzo, el financiamiento a personas subió un 2,6% en términos nominales (con un saldo total de 20,5 billones pesos), pero si se ajusta por inflación, da una caída mensual del 0,4%. Lo que da seis meses consecutivos de retrocesos mensuales en créditos a consumos.

“Las causas de este freno las podemos analizar desde la perspectiva de la oferta y la demanda de créditos. Por un lado la primera presenta mayor cautela y ha restringido las propuestas al mercado y no se ha generalizado la baja de la tasa de interés. Por el lado de la demanda, se observa una clientela menos proclive a tomar nuevas deudas ante la incertidumbre de los ingresos futuros y el alza de los servicios públicos, el transporte y la energía”, explicó a Infobae, Guillermo Barbero, socio de la consultora.

Aumentó la deuda de las familias con bancos

Con Noticias Argentinas

Un informe de la consultora Focus Market, expuso una “transformación en el patrón de financiamiento” durante los últimos dos años al detallar el avance del acceso al crédito bancario y la reducción del endeudamiento informal.

Reveló que en 2023 el 41,3% de los hogares tenía deudas con bancos, y en el arranque de 2026 esa cifra trepó al 55,1%. En contrapartida, el endeudamiento no bancario cayó del 82,6% al 59% en el mismo período.

El stock de préstamos al sector privado alcanzó en enero de 2026 el 13,6% del PBI, más que duplicando el 5,2% registrado cuando Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Al respecto, el director de Focus Market, Damián Di Pace, sostuvo que “el principal factor detrás de esta expansión, es la menor absorción de recursos por parte del Estado, lo que liberó capacidad prestable del sistema financiero hacia el sector privado