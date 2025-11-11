Relevan el daño que causó el granizo y Weretilneck prometió acompañamiento a productores

La tormenta con granizo que azotó el Alto Valle de Río Negro entre Cipolletti y Roca dejó daños que comenzaron a ser relevados por técnicos del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Ayer, este medio consultó a varios productores de la zona quienes confirmaron la granizada en sus chacras y destacaron la intensidad y el tamaño de las piedras de hielo precipitadas.

En paralelo, el gobernador Alberto Weretilneck confirmó que la Provincia acompañará a los productores afectados por el granizo que provocó daños en las chacras de los valles rionegrinos.

Weretilneck: «El granizo hizo un desastre en las chacras de nuestros valles»

“El granizo hizo un desastre en las chacras de nuestros valles, afectando a familias productoras de peras, manzanas y otros frutales”, remarcó el gobernador en sus redes sociales.

“Sabemos lo que significa perder parte del trabajo de todo un año. Por eso, desde la Provincia vamos a acompañar a los productores en la evaluación de los daños y en las medidas necesarias para seguir adelante”, expresó.

Relevamientos y asistencia

Desde el lunes por la tarde, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo puso en marcha los relevamientos en las zonas más afectadas, principalmente en Cipolletti, Allen y Roca. Los equipos técnicos recorren las chacras para evaluar pérdidas y definir los pasos a seguir.

Al mismo tiempo, todos los productores ya cuentan con las declaraciones juradas por daños y se evalúan las diferentes herramientas y beneficios adicionales para acompañar a las familias que fueron afectadas.

Weretilneck destacó la rápida tarea de los equipos que trabajan en territorio y reiteró su compromiso con el sector: “Toda nuestra solidaridad. Estamos con ustedes”.