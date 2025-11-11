SUSCRIBITE
Economía

Relevan el daño que causó el granizo y Weretilneck prometió acompañamiento a productores

La tormenta fue el lunes por la tarde entre Cipolletti y Roca.

Redacción

Por Redacción

Fruta marcada por el granizo caído en chacras del Alto Valle.

Fruta marcada por el granizo caído en chacras del Alto Valle.

La tormenta con granizo que azotó el Alto Valle de Río Negro entre Cipolletti y Roca dejó daños que comenzaron a ser relevados por técnicos del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Ayer, este medio consultó a varios productores de la zona quienes confirmaron la granizada en sus chacras y destacaron la intensidad y el tamaño de las piedras de hielo precipitadas.

En paralelo, el gobernador Alberto Weretilneck confirmó que la Provincia acompañará a los productores afectados por el granizo que provocó daños en las chacras de los valles rionegrinos.

Weretilneck: «El granizo hizo un desastre en las chacras de nuestros valles»

“El granizo hizo un desastre en las chacras de nuestros valles, afectando a familias productoras de peras, manzanas y otros frutales”, remarcó el gobernador en sus redes sociales.

“Sabemos lo que significa perder parte del trabajo de todo un año. Por eso, desde la Provincia vamos a acompañar a los productores en la evaluación de los daños y en las medidas necesarias para seguir adelante”, expresó.

Relevamientos y asistencia

Desde el lunes por la tarde, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo puso en marcha los relevamientos en las zonas más afectadas, principalmente en Cipolletti, Allen y Roca. Los equipos técnicos recorren las chacras para evaluar pérdidas y definir los pasos a seguir.

Al mismo tiempo, todos los productores ya cuentan con las declaraciones juradas por daños y se evalúan las diferentes herramientas y beneficios adicionales para acompañar a las familias que fueron afectadas.

Weretilneck destacó la rápida tarea de los equipos que trabajan en territorio y reiteró su compromiso con el sector: “Toda nuestra solidaridad. Estamos con ustedes”.


Temas

Alto Valle

Granizo

Río Negro

La tormenta con granizo que azotó el Alto Valle de Río Negro entre Cipolletti y Roca dejó daños que comenzaron a ser relevados por técnicos del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios