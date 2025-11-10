El granizo golpeó fuerte en varias chacras del Alto Valle de Río Negro y Neuquén y chacareros evalúan daños

La caída de granizo en una vasta zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén impactará en la producción de peras y manzanas, mientras los chacareros evaluarán en los próximos días el nivel de daño en detalle y podrán sacar conclusiones sobre este fenómeno que pega duro en la región.

Río Negro Rural consultó a varios productores de la zona quienes confirmaron la granizada en sus chacras y destacaron la intensidad y el tamaño de las piedras de hielo precipitadas.



«Sí cayó, bastante grande y muchos minutos, seguramente habrá daños importantes», destacó unos de los productores afectados en la zona de Allen.

Precisamente en esa área productiva fue donde se descargó con más fuerza una de las mangas de granizo. «En una de las chacras de la costa de Fernández Oro hubo mucho granizo. También en la 50 en Allen y estamos esperando saber qué pasa en Guerrico que empezó a caer ahora», dijo preocupado otro de los productores consultados.





Algunas chacras ya padecieron el fenómeno días atrás y ahora les tocó nuevamente una nueva granizada en otro lugar. «Sí nos afectó en El Chañar la tormenta del jueves y hoy algo en la zona Cipolletti», confirmaron ante la consulta de este medio.

Este fenómeno climático es muy dañino para la producción porque tira mucha fruta de la planta y marca lo que queda en el árbol quitándole valor comercial para su venta tanto para mercado interno como para la exportación.