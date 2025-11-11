Alerta por tormentas y granizo este martes en Río Negro: Neuquén espera fuertes ráfagas de viento

Las malas condiciones del clima regresan este martes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas. También hay zonas afectadas por fuertes ráfagas de viento.

De esta manera, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas y granizo que rige este martes para zonas de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y Río Negro.

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caído granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h».

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Alerta por fuertes vientos en Neuquén y tres provincias más, los peores horarios

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.

De acuerdo con el reporte del organismo, el aviso amarillo indica que “el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h».