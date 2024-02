Repunta el Bitcoin y alcanza su máxima cotización en un mes

Hace tiempo dejó de ser novedad: las criptomonedas ya son una alternativa más dentro del mundo de los instrumentos financieros, y avanzan a paso firme rumbo a su consolidación como un activo elegible y seguro.

En el universo de criptoactivos, Bitcoin es la moneda más célebre y famosa. Por diferentes motivos, su cotización se despertó en los últimos días, arrastrando detrás de sí a otras criptomonedas como Ethereum, Cardano o Solana.

La cotización del Bitcoin acumula una suba del 6,6% en los últimos tres días, del 13% en las últimas dos semanas, y alcanza su máximo en el último mes rompiendo la barrera de los u$s 45.000. La tendencia al alza en la cotización se mantiene durante todo el último año. Desde febrero de 2023, el incremento en la cotización del Bitcoin asciende al 96%, mientras que si se considera el mínimo registrado en el mes de marzo (u$s 26.646), el incremento llega al 118% en solo once meses.

Vale recordar que el precio de los criptoactivos atravesó lo que los especialistas denominaron «cripto invierno», por el estrepitoso desplome de las cotizaciones que inició en noviembre de 2021 y duró hasta fines de 2022. El máximo histórico en la cotización del Bitcoin se registra el 12 de noviembre de 2021, cuando alcanzó los u$s 64.400. A partir de allí el precio se desplomó hasta los u$s 16.529 de diciembre de 2022. El alza de los últimos días, confirma la tendencia a la suba que por distintos motivos podría confirmarse el resto del año 2024.

El resto de las criptomonedas más elegidas, en general suele registrar una tendencia similar a la de Bitcoin respecto a su cotización. En efecto la cotización en dólares de Ethereum, la segunda cripto más elegida del mundo, registra una suba del 6,1% en los últimos cinco días, y del 47% el último año. Cardano en tanto, subió 10,4% en los últimos dos días y un 112% desde octubre.

El alza en la cotización del Bitcoin que se registra en las primeras semanas del año, anticipa una tendencia que podría afianzarse en 2024 luego del mes de abril.

La tendencia al alza guarda sustento en dos factores clave que fortalecen la posición en criptoactivos y dan cierto horizonte de certeza en el mediano plazo, que los hace más atractivos para la cartera de quienes todavía sienten reparos respecto al riesgo de la blockchain.

El primer elemento a tener en cuenta, es la inminencia del «halving» de Bitcoin. Se trata de un evento programado por protocolo de Bitcoin, que reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros por subir un nuevo bloque a la blockchain. En otras palabras, la emisión de Bitcoin «se reduce a la mitad». Aproximadamente cada cuatro años tiene lugar un halving, y se estima que llegaría a mediados de abril de este año.

La abrupta reducción de la emisión del criptoactivo más famoso, supone de inmediato un salto en la cotización, atento a la reducción de la oferta. Naturalmente, los mercados se anticipan y comienzan a demandar una mayor cantidad de criptoactivos, previo al salto en el precio. Allí radica uno de los principales fundamentals del salto en el precio que se verifica en estos días.

Los especialistas se niegan a anticipar cual puede ser la tendencia del precio desde abril. Pero como referencia vale observar que en el ultimo halving (año 2020), la cotización de Bitcoin se multiplicó por 4 en solo seis meses.

Dato u$s 45.389 La cotización de Bitcoin en la segunda semana de febrero, acumulando un alza del 13% en solo dos semanas.

El segundo elemento se relaciona directamente al mercado financiero tradicional. La Comisión del Mercado de Valores (SEC) de los Estados Unidos, autorizó este mes el funcionamiento de ETF nominados en Bitcoin. Los Exchange Trade Funds (ETF) son fondos que cotizan en bolsa. Conjuntos de activos que actúan como una unidad, y desde ahora pueden incluir Bitcoin.

La noticia aporta certidumbre al mundo de las criptomonedas, y formaliza su ingreso al mundo de las finanzas globales. Dado el conjunto de regulaciones a las que el organismo somete a los fondos de inversión que participan del mercado, el visto bueno de la SEC legitima a las criptomonedas como activo, dando certidumbre al inversor averso al riesgo.

Además, se facilita el acceso a los criptoactivos a un universo de inversores mucho más amplio, que opera mediante los canales de inversión tradicionales, y ahora encuentran a Bitcoin dentro del menú de alternativas de sus fondos de inversión.