Riesgo país en mínimos de 2018 y el rol clave del oro para las reservas: radiografía de una semana financiera en verde

El cierre de la semana financiera dejó al gobierno de Javier Milei con el tablero de control en verde, en una alineación de variables que combinó la ratificación del rumbo local con un viento de cola externo. En un contexto donde los mercados globales operaron con dudas, los activos argentinos lograron desacoplarse y coronar su tercer avance consecutivo.

El dato final del viernes fue contundente: el riesgo país se desplomó un 3,7% y cerró en 526 puntos básicos, y perforó todos los pisos previstos. Para encontrar un registro similar hay que remontarse al 13 de junio de 2018; es decir, la Argentina recuperó niveles de confianza crediticia previos a la crisis cambiaria de la administración de Mauricio Macri.

Este impulso sirvió también para validar con números la gira presidencial por Davos, lo que confirma que los inversores internacionales terminaron de «comprar» la solvencia fiscal que Javier Milei ratificó en Suiza.

El «efecto riqueza» del oro

Pero detrás de la euforia de las pantallas, los analistas ponen la lupa en los factores exógenos que están ayudando a «blindar» la hoja de balance del Banco Central. Si bien el equipo económico celebra la acumulación de divisas comercial, una parte sustancial de la solidez reciente de las reservas no responde a compras en el mercado, sino a un fenómeno contable: la escalada del precio internacional del metal precioso, que roza los US$5.000 la onza.

Según un informe de la consultora EcoGo, que citó Ámbito Financiero, este «rally del oro» generó un efecto de valuación positivo de más de US$4.500 millones en las tenencias del BCRA desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. El dato es clave para entender la «justa medida» de la recuperación patrimonial: la autoridad monetaria no tiene más cantidad de oro físico, sino que lo que tiene vale mucho más.

En la misma línea, Quantum Finanzas analiza que, solo durante 2025, la ganancia contable por esta vía fue de US$3.400 millones. Este «escudo dorado» le permite al Central mostrar mayor solvencia y poder de fuego sin necesidad de sacrificar dólares líquidos para atesoramiento.

Racha verde en el Banco Central y acciones que «vuelan»

La calma cambiaria tuvo su correlato en las arcas del Banco Central, que cerró el viernes con compras por US$75 millones y extendió a 15 jornadas su racha positiva. Gracias a la mayor oferta de exportadores y la colocación de deuda privada, la entidad acumuló casi US$300 millones en la semana y llevó las reservas brutas a US$45.561 millones, un nivel que no se veía desde septiembre de 2021.

Este flujo de dólares se combinó con una pinza financiera: las altas tasas en pesos siguen incentivando el carry trade, manteniendo al dólar oficial en mínimos de dos meses y «anestesiando» la brecha.

La confianza se derramó finalmente sobre las empresas privadas. Mientras los bonos Globales extendían su racha, las acciones argentinas en Wall Street cerraron con subas de dos dígitos, destacándose el vuelo de Telecom (+13%). El mercado cerró así una semana redonda donde la macroeconomía, ayudada por la suerte internacional del oro y el guiño político de Davos, mostró su mejor cara en años.