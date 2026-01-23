Riesgo país en baja y euforia en Wall Street: los bonos se consolidan y las acciones argentinas saltan hasta un 11%

La «primavera financiera» cierra la semana sin señales de agotamiento. Luego haber quebrado la barrera de los 550 puntos, el riesgo país profundizó la caída de ayer: este viernes 23 de enero continúa su tendencia a la baja y se ubica en los 543 puntos básicos, lo que consolida el nivel más bajo de los últimos siete años.

La noticia del día es la persistencia de la racha compradora. El mercado está convalidando los precios de la deuda soberana y empujando a la baja el diferencial de tasas, ratificando una señal de confianza que se sostuvo durante toda la semana.

Los datos son oficiales y se desprenden de los paneles de Rava Bursátil. El corte se realizó a las 12:30 del mediodía.

Telecom y la «fiesta» en Wall Street

El optimismo se traslada de manera directa a los ADRs que cotizan en Nueva York, donde las pizarras muestran mayoría de verdes, con un desempeño sobresaliente en servicios y energía.

La nota destacada la da Telecom Argentina, que lidera el panel con un salto superior al 11%, cotizando en la zona de US$ 12,52. El sector energético, termómetro clave para los inversores que miran Vaca Muerta, acompaña con fuerza:

YPF: gana un 2,94%.

gana un 2,94%. Edenor: trepa un 2,52%.

trepa un 2,52%. TGS: suma un 1,69%.

A contramano de la euforia general, el sector bancario muestra un comportamiento mixto y más cauteloso, con Banco Macro retrocediendo levemente un 1,20%.

Qué pasó con el Merval este viernes 23 de enero

En paralelo, la bolsa porteña acompaña el clima externo pero con movimientos más moderados. El índice S&P Merval avanza un 1% y logra superar la barrera de los 3.098.560 puntos, cerrando una semana de balance netamente positivo para los activos argentinos.