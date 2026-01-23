Reservas, bonos y riesgo país: la «primavera financiera» y un potencial exportador de 45.000 millones de dólares

La proyección para 2030 pone al sector energético, rural y minero como los principales pilares de la balanza comercial. (Foto: archivo)

Los indicadores financieros de la Argentina muestran señales de solidez que empiezan a validarse en el mercado internacional. Desde la exitosa colocación de deuda de YPF hasta la acumulación sostenida de reservas del Banco Central, el escenario marca un cambio de expectativas. El riesgo país rompió el piso de los 550 puntos y las proyecciones oficiales que anticipan un «boom» de dólares por la energía y la minería para 2030.

Con un mercado que valida el rumbo mediante una fuerte demanda de activos locales y una brecha cambiaria comprimida, las miradas se posan ahora sobre la sostenibilidad de este esquema y el cambio estructural en la matriz de generación de dólares. En su habitual columna económica en Río Negro Radio, el periodista especializado Pablo Wende desmenuzó las razones detrás de este clima de euforia en la «city». Si bien reconoció el impacto positivo de la gira presidencial por Davos, el especialista puso el foco en los datos duros:

La capacidad del Central de comprar entre 80 y 100 millones de dólares diarios .





. La reapertura de los mercados internacionales para empresas clave, señal de que el «apetito inversor» va más allá de la especulación de corto plazo.



El hito de YPF y la proyección «explosiva»

Uno de los datos más relevantes de la semana fue la exitosa colocación de deuda de la petrolera estatal. YPF reabrió una obligación negociable con vencimiento en 2034 y captó US$ 550 millones a una tasa del 8,1%.

«Esto ratifica que hay financiamiento disponible para Vaca Muerta y para proyectos de largo plazo», explicó Wende, destacando que el mercado está dispuesto a prestar a tasas razonables (un dígito) al sector energético.

Este movimiento financiero se respalda en las nuevas proyecciones del Banco Central sobre el futuro de la balanza comercial. Según la autoridad monetaria, el aporte conjunto de Energía y Minería pasará de los US$ 13.000 millones (2023) a un superávit de US$ 21.000 millones en 2027.

Sin embargo, el salto más drástico se espera para el final de la década:

«Para 2030, se estima un ingreso neto de 45.000 millones de dólares: 30.000 millones por energía y 15.000 millones por minería».

Si a esto se le suma el aporte piso del agro, Argentina podría consolidar un superávit comercial estructural de US$ 75.000 millones, eliminando la histórica restricción externa.

Dólar calmo y debate por competitividad

En el plano cambiario, la «calma» se explica por un desplome en la demanda de divisas para atesoramiento, que pasó de picos de US$4.500 millones mensuales a un promedio de US$600 millones en el último bimestre. Esto, sumado a las compras del BCRA, mantiene a los dólares financieros y al oficial bajo control.

Consultado sobre un posible «atraso cambiario» ante la baja de la inflación y la quietud del dólar, el análisis apunta a otro culpable de la falta de competitividad: la carga tributaria. «El problema no es el tipo de cambio, sino los impuestos nacionales, provinciales y municipales que asfixian a la producción», argumentó Wende.

Cambios en la UIF e «Inocencia Fiscal»

Por último, el mercado sigue de cerca los cambios en la Unidad de Información Financiera (UIF) tras la llegada de Ernesto Gaspari. El movimiento se lee en clave de la implementación de la «Ley de Inocencia Fiscal», que busca facilitar el reingreso de dólares al sistema bancario flexibilizando los controles sobre el origen de los fondos para pequeños y medianos montos.

Escuchá a Pablo Wende en Río Negro Radio