Neuquén confirmó la fecha de pago para los estatales en octubre 2026: cuánto será el aumento

El Gobierno de la Provincia del Neuquén abonará este jueves 29 de octubre, los haberes correspondientes al mes en curso a la totalidad de los trabajadores de la administración pública.

Los salarios incluirán un incremento de acuerdo con lo establecido en el último acuerdo salarial con los gremios estatales.

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Desde el Ejecutivo indicaron que el pago se realizará en una única jornada y alcanzará tanto a los agentes en actividad de la administración pública provincial y organismos descentralizados, como a los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Los importes serán depositados en las cuentas que los trabajadores poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Señalaron que el incremento del 6,36% corresponde a la actualización salarial acordada con las organizaciones gremiales, calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ponderado, según el mecanismo establecido en la pauta salarial vigente.

«El Gobierno provincial mantiene el esquema de pago unificado de los haberes antes de la finalización de cada mes, una medida que brinda previsibilidad a los trabajadores estatales y sus familias», resaltaron desde el Ejecutivo.