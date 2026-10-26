SUSCRIBITE Diario papel
Economía

Neuquén confirmó la fecha de pago para los estatales en octubre 2026: cuánto será el aumento

El Gobierno provincial difundió el cronograma para la administración pública.

Redacción

Por Redacción

Neuquén difundió la fecha de pago para los estatales. Foto: Gentileza Neuquén Informa.

Neuquén difundió la fecha de pago para los estatales. Foto: Gentileza Neuquén Informa.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén abonará este jueves 29 de octubre, los haberes correspondientes al mes en curso a la totalidad de los trabajadores de la administración pública.

Los salarios incluirán un incremento de acuerdo con lo establecido en el último acuerdo salarial con los gremios estatales.

Pago de estatales de Neuquén en octubre 2026: cómo será el cronograma

Desde el Ejecutivo indicaron que el pago se realizará en una única jornada y alcanzará tanto a los agentes en actividad de la administración pública provincial y organismos descentralizados, como a los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Los importes serán depositados en las cuentas que los trabajadores poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Señalaron que el incremento del 6,36% corresponde a la actualización salarial acordada con las organizaciones gremiales, calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ponderado, según el mecanismo establecido en la pauta salarial vigente.

«El Gobierno provincial mantiene el esquema de pago unificado de los haberes antes de la finalización de cada mes, una medida que brinda previsibilidad a los trabajadores estatales y sus familias», resaltaron desde el Ejecutivo.


Temas

Estatales

haberes

Neuquén

El Gobierno de la Provincia del Neuquén abonará este jueves 29 de octubre, los haberes correspondientes al mes en curso a la totalidad de los trabajadores de la administración pública.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén