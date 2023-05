Rulo financiero: ¿qué es y cuáles son los peligros que implica esta maniobra?

Por Laura Pereyra (PIN Capital).

Clic, clac, clic, clac… El tiempo corre y cada vez está más cerca ese domingo 13 de agosto, que nos lleva (a quienes venimos invirtiendo hace varios años) a rememorar a ese otro domingo 11 de agosto, pero de 2018. El lunes siguiente, la Bolsa argentina sufrió la peor caída de la historia. Los papeles de acciones argentinas y los bonos se hundieron hasta 59%, y el dólar saltó 23%. Todo eso pasó en un día, una “rueda”.

84 días para ese “evento binario” -así les llaman los analistas-. Suceso donde, de verse un muy posible ganador para los próximos 4 años, será determinante tanto para empresas como para desarrollar negocios dentro del país. A esto se lo denomina exactamente “riesgo país”. Que no es más ni menos que riesgo de no pago, o de dificultades para la movilización del capital. No pago por parte de las empresas que tienen deudas en dólares, como obligaciones negociables, o no pago de parte del gobierno, con sus bonos soberanos (AL30, Ledes, Leceres, etc).

El indicador del riesgo país, lo pone el mercado en su expectativa de cuán probable es que se paguen obligaciones, tomando como referencia el nono del Tesoro de EEUU a 10 años. Siendo este bono el instrumento mundialmente reconocido como “más seguro”. Si ese bono paga una tasa de “premio” cercana al 5% por invertir en él, un bono argentino recién defaulteado y en plena crisis económica y política paga un “premio” de 50%. Así como lo lee usted en este momento. Argentina paga un premio de más del 50% anual en dólares, cuando los bonos ucranianios o rusos (dos países en guerra) pagan 37% promedio.

Dato 5% Es la tasa de “premio” anual en dólares que paga el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años.

Me atrevo a hacer esta introducción tan extensa para explicar algo muy simple: ¿qué está pagando el mercado hoy? En todos los mercados, no sólo en el bursátil, pagamos (compradores y vendedores) expectativas futuras. No pagan realidades, sino futuro.

Pensá que estás en mayo y tenés que reservar un salón para un evento que va a transcurrir en septiembre al aire libre. Nuestro sesgo psicológico hace que instintivamente usemos algo que se denomina “sesgo de control” (innato) que nos hace creer que podemos controlar inclusive, el clima. Entonces vamos y reservamos ese salón mientras nos arrojamos a la fe y rezamos 3 rosarios enteros rogando al cielo que ese día de septiembre no llueva.

Dato 50% Es la tasa de “premio” anual en dólares que paga un bono argentino.

Otro gran sesgo es el de que queremos ganar siempre y en todo momento, lo más que se pueda, con el menor de los esfuerzos posible. Lamento defraudarlos pero no es sólo una característica argenta, es algo que se estudia en las facultades de la psicología del inversor y es un perfil más dentro de todos los que existen.

Así es como aparecen por estos días en los medios, notas respecto de posibles “rulos” financieros. “Desarbitrajes” les llamamos técnicamente. Por cuestiones de normativas o cepos vigentes, aparecen diferencias de precios para un mismo producto. Por ejemplo, el dólar.

Entonces si podés comprar dólar mep en tu cuenta comitente a $460, enviarlos al banco y retirarlos para luego pasar por una cueva y obtener $485 por cada uno de ellos, es un “premio” importante, por un movimiento bien simple como “comprar barato y vender caro”. También salieron esta semana, notas que recomiendan algo más sofisticado como comprar mep (pasar de pesos a dólares) con esos dólares comprar una Lede y luego venderla contra pesos. Con una diferencia menor respecto a la ganancia.

Además de contar ambas recomendaciones con errores técnicos importantes, la primera tiene implícito algo que es ilegal y la segunda no tiene en cuenta que para operar Ledes en dólares, éstos previamente tienen que pasar por el banco. Para no aburrirlos, les spoileo la conclusión: estas recomendaciones dan cuenta primero, de que sus autores jamás hicieron un mep, con lo cual desconocen la cocina del asunto. Y segundo, están poniendo en riesgo al lector.

Por un lado, quedan “servidos” a los ojos de AFIP y UIF, y por otro están operando renta fija argentina que danza al son de las novedades de Massa, el FMI, etc. Laura Pereyra, PIN Capital.

Volvemos al principio de esta nota: el riesgo. No es menor tenerlo en cuenta. Por un lado porque quedan “servidos” a los ojos de la AFIP y de la UIF. Y por otro lado, lo que están operando son bonos, renta fija argentina que danza al son de las novedades de Massa, el FMI, etc. El día jueves, mientras escribo estas líneas, se produjo una baja de hasta el -8% en dólares en los bonos que se usan para hacer mep, por un rumor. Y si en ese momento estabas haciendo un rulo como el propuesto, estoy 100% segura de que la pasaste muy mal.

Amigos inversores, no me malinterpreten. Es correcto especular con las oportunidades que nos da el mercado, siempre y cuando sepamos concientemente de los riesgos que estamos asumiendo. Un bono en Argentina no es para perfiles conservadores. Y hacer mep requiere de ellos ya que son los instrumentos más usados, de mayor volumen. Entonces, sepan que están operando riesgo. Y la verdad es que si en el medio esa noche no dormiste, no está bueno.

Es correcto especular con las oportunidades que nos da el mercado, siempre y cuando sepamos conscientemente de los riesgos que asumimos. Laura Pereyra, PIN Capital.

Siempre asesorate antes de arrancar. No lo hagas porque lo dice un diario. Hay que combatir ese sesgo de control, disminuirlo lo más que se pueda. Si no controlamos las emociones a la hora de invertir, es probable que lo hagamos mal. ¡Animate! Pero siempre con información, con datos, con historia, para poder encontrar fundamentos válidos que anticipen un movimiento que puede salir mal.