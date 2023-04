¿Por qué invertir en CEDEARs es una manera inteligente de dolarizarse?

Por Laura Pereyra (PIN Capital)

Semana tras semana, la actualidad nos va atormentando con novedades económicas que nos abruman. Entre el último dato de inflación de 7.7% y el salto devaluatorio en abril del orden del 11% de los tipos de cambio financieros (MEP y CCL) y paralelo, tuvimos un aluvión de data sobre qué hacer con nuestros pesos.

Y más… Entre verdades posibles y rumores probables, tuvimos acceso a datos de expectativas sobre una mayor inflación para lo que corresponde al mes mayo y junio hablando de dos dígitos. Sumada a la muy probable aceleración de la devaluación del tipo de cambio oficial, que viene de tener meses devaluatorios en el órden del 6,5% a pasar a acelerar a dos dígitos para las próximas semanas.

Tal como en una trinchera, los ahorristas toman decisiones basadas en el miedo. Lo primero que les viene a la mente, ejecutan. Y hacen lo único que aprendieron a hacer desde hace décadas: cambiar de moneda para intentar el resguardo. Y salen a comprar tras la noticia de la suba del dólar. Posiblemente estén comprando con la manada, dando paso a un instinto casi de supervivencia, lo cual desde mi punto de vista es poco apelable. ¿Quién sabe con certeza qué es lo que pasará dentro de los menos de 120 días que nos separan de las PASO? Déjenme decirles que no me atrevo, con 18 años de trabajo en mercados financieros, ni a asomar una sola certeza.

Por eso mejor vamos a buscar los datos de la realidad. La noticia del día miércoles sin dudas fue, que el Banco Central tuvo que posicionarse como vendedor de casi U$200 millones para poder calmar la demanda, dado a que el sector agro no liquidó exportaciones, ni un sólo dólar. En esta puja de reservas existentes, claramente no podemos quedarnos sin accionar.

Hablemos de un instrumento puntual: CEDEARs. Son certificados representativos de depósito de acciones de sociedades extranjeras, sin autorización de oferta pública en nuestro país. Quedan en custodia en la Caja de Valores y se pueden negociar como cualquier acción.

Al incorporar un CEDEAR estamos diversificando nuestra cartera, ya que estamos invirtiendo en una empresa de otro país, y en caso de tener que sufrir una crisis económica podríamos bajar el riesgo al no estar totalmente con activos argentinos.

Algunas de las ventajas de operar CEDEARs son:

– El inversor no tiene la necesidad de abrir una cuenta en el exterior para invertir sus ahorros en empresas como Apple, Microsoft, Amazon o Google.

– El resultado de la inversión está exento del impuesto a las ganancias (fuente: Byma). Sin embargo sus dividendos están alcanzados por la renta financiera.

– Diversificar la cartera de inversión y darnos cobertura de tipo de cambio, disminuyendo el riesgo local.

– El inversor cuenta con la posibilidad permanente de decidir si quiere liquidar esa posición en el exterior, intercambiando los papeles locales por la acción en su mercado, terminando de salir completamente del mercado local ante cualquier eventualidad.

La restricción: no deberías comprar CEDEARS si tenés subsidio de algún tipo de tarifa. No podés comprar activos en dólares de renta extranjera si recibís este beneficio por parte del Estado, según la normativa vigente. La recomendación en estos casos es evaluar si, en tu economía personal, es más significativo tener de alta el subsidio o la posibilidad de invertir en CEDEARs, o comprar dólar MEP (otra acción restringida en estos casos). Teniendo este dato en mente es más fácil tomar la decisión de darlo de baja o no.

Aclaración: no es un instrumento 100% efectivo contra la devaluación. El precio de un CEDEAR tiene dos componentes: el valor del papel en su mercado (o sea lo que vale en dólares) y el precio del dólar contado con liquidación dentro de nuestro país (en el cierre de esta semana en $445). Si el activo baja en su mercado y el dólar se estabiliza dentro del país, vas a tener un activo imperfecto en el sentido de la cobertura de corto plazo. Usalos solo si vas de largo plazo (inversión mayor a 8 meses).

Recomendación de largo plazo: si te aburriste de leer las novedades que tendremos en materia macroeconómica dentro del país y vas a inmovilizar pesos por muchos meses, que no sea en un plazo fijo bancario. Dolarizalo y de paso salí un poco del riesgo argentino, incorporando a tu portafolio un cedear del índice SP500 (SPY). Este índice replica a las 500 empresas de mayor capitalización de EE.UU. Tiene como mayor % posición en Apple y Microsoft y viene de caer en 2022 un 19.48% en dólares. En línea total con las empresas tecnológicas más importantes, también lo componen otras empresas de los 11 sectores de la economía, preponderando: salud, energía, consumo masivo y bancos. Como siempre te cuento: es un instrumento más, para poder tomar una decisión más cercana a tus expectativas. Espero te sirva, nos vemos la próxima!

Posición mayoritaria del índice:

– Apple Inc. AAPL. Tecnología.

– Microsoft Corp. MSFT. Tecnología.

– Exxon Mobile Corporation. XOM. Energía.

– Johnson & Johnson. JNJ. Salud.

– General Electric Co. GE. Industria.

– Amazon.com. AMZN. Tecnología.

– AT&T Inc. T. Tecnología.

– Berkshire Hathaway Inc. BRK.B. Financiero.

