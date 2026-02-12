Se cayó el pago de salarios en billeteras virtuales: qué dijeron las fintech tras el revés en la reforma laboral

Llegan las primeras repercusiones sobre la media sanción de la reforma laboral en el Senado, cuyo texto fue oficializado minutos antes de la votación tras acuerdos entre el oficialismo y bloques aliados. Entre los cambios de último momento, se eliminó la posibilidad de que los sueldos se depositen en billeteras virtuales. Desde la Cámara Argentina Fintech apuntaron contra los «privilegios» de los bancos.

Desde el sistema bancario cuestionaron este artículo de la reforma ya que el desvío de flujos salariales hacia las billeteras virtuales podría poner en riesgo el financiamiento de la economía productiva y además señalaron que la normativa implicaba un “cuello de botella” regulatorio.

Finalmentre, la presión de los bancos tuvo efecto y se eliminó -a último momento- el fragmento que permitía acreditar los salarios a través de las billeteras virtuales.

Escala la disputa entre los bancos y las fintech por los sueldos

En contacto con Bloomberg Línea, el director ejecutivo de la cámara, Mariano Biocca, apuntó contra el comunicado de las entidades bancarias y sostuvo que no había cuestiones técnicas de fondo, sino de «poder».

«Las billeteras están reguladas por el Banco Central y el 100% de los fondos permanece dentro del sistema bancario. No existe vacío regulatorio«, sentenció Biocca.

Además, dijo que la posibilidad de que los trabajadores elijan dónde cobrar su salario «no debilita al sistema financiero» y aseguró que a la vez iba a «terminar con un esquema de sueldos cautivos que garantiza a los bancos millones de cuentas sin competencia real».

«El esquema actual de acreditación de salarios está desacoplado de la realidad del sistema financiero argentino», sentenció.

Biocca mencionó que más del 75% de las transferencias inmediatas ya involucran una CVU y afirmó que plantear el debate en términos de seguridad forma parte de una «mirada selectiva y desactualizada» del sistema financiero.

«El esquema actual funciona como una barrera de entrada y protege un modelo histórico de salarios cautivos», agregó y concluyó que en la práctica 6 de cada 10 trabajadores en relación de dependencia «cobran su sueldo en el banco designado por su empleador, sin posibilidad real de elección».