Reforma laboral: el aguinaldo no contará para las indemnizaciones y se podrán fraccionar las vacaciones

La media sanción de la reforma laboral introduce cambios técnicos que impactarán directamente en la relación diaria entre empleados y empresas. Más allá de la rosca política, la nueva normativa modifica la base de cálculo para los despidos y flexibiliza el uso del tiempo libre.

«El gobierno privilegió que la ley avance, aunque tuvo que ceder en la letra chica. Lo que salió aprobado tiene puntos que cambian la estructura de costos y la litigiosidad», explicó el periodista especializado en economía, Pablo Wende en diálogo con Río Negro Radio.

Cambios en las indemnizaciones: aguinaldo afuera

Uno de los puntos más relevantes para el trabajador es la modificación en la base de cálculo de la indemnización por despido sin causa. Wende detalló que la ley busca reducir la incertidumbre en los montos finales, pero «recortando» la base:

Sin Aguinaldo: el Sueldo Anual Complementario (SAC) ya no se computará para determinar la «mejor remuneración mensual» que sirve de base para la indemnización. «El mes de aguinaldo, que suele ser el sueldo más alto, queda excluido», aclaró el especialista.





el Sueldo Anual Complementario (SAC) ya no se computará para determinar la «mejor remuneración mensual» que sirve de base para la indemnización. «El mes de aguinaldo, que suele ser el sueldo más alto, queda excluido», aclaró el especialista. Beneficios no remunerativos: se blanquea por ley que ciertos beneficios (como vales de comida, pago de guardería o descuentos en comercios) no son salario , por lo que no suman para el cálculo del despido.





se blanquea por ley que ciertos beneficios (como vales de comida, pago de guardería o descuentos en comercios) , por lo que no suman para el cálculo del despido. Fondo de Cese: se habilita la opción de crear un fondo de cese laboral para reemplazar la indemnización tradicional, pero esto dependerá de cada convenio colectivo.

Vacaciones y «banco de horas»

La reforma también apunta a la flexibilidad horaria. El análisis destaca dos herramientas clave:

Vacaciones fraccionadas: se legaliza la posibilidad de dividir el período vacacional en lapsos más cortos, con un mínimo de 7 días corridos. «Es algo que ya pasaba de hecho, pero ahora tiene marco legal», señaló Wende.



Banco de horas: permite compensar jornadas. Si un día se trabajan menos horas, se pueden recuperar otro día trabajando más, sin que se computen como horas extra, siempre respetando los límites legales de descanso.

Gobernadores y sindicatos: los ganadores

Wende también puso la lupa sobre la negociación política que permitió la media sanción. Según su análisis, los sectores tradicionales lograron blindar sus cajas.

Los gobernadores lograron retirar del proyecto la baja del Impuesto a las Ganancias. «Fue una moneda de cambio para no afectar la coparticipación provincial», explicó.

Mientras que los sindicatos consiguieron mantener el «aporte solidario» obligatorio de forma indefinida. Esto garantiza que sigan recibiendo descuentos compulsivos de los trabajadores, incluso de aquellos no afiliados. «Cuidaron su bolsillo y esa caja no se toca», sentenció.

Inversiones: la advertencia sobre el «dólar colchón»

En el tramo final de la entrevista, el periodista analizó el panorama financiero y lanzó una advertencia para los ahorristas que atesoran divisas en efectivo: «Tener dólares guardados hoy es un mal negocio».

Wende explicó que Argentina atraviesa un proceso de inflación en dólares: el tipo de cambio baja o se mantiene estable, mientras los precios internos siguen subiendo al 3% mensual.

«El dólar pierde poder de compra. Si te guardás los billetes para viajar, comprar tecnología o construir, cada vez te alcanza para menos porque Argentina se encareció. El desafío hoy es buscar rendimientos productivos para esos ahorros», concluyó.

