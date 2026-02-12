«La ley es esta»: Patricia Bullrich advirtió que no aceptarán cambios en Diputados y quieren la reforma laboral para mayo

Con la media sanción del Senado bajo el brazo, el Gobierno nacional salió a marcar el terreno de cara al tratamiento en la Cámara de Diputados. La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, actuó como vocera política del oficialismo y lanzó una advertencia clara a los legisladores de la Cámara baja: no hay margen para modificaciones sustanciales.

«La ley ya está, es esta», sentenció Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia y anticipó que el Ejecutivo buscará evitar el «ping pong» legislativo que dilate la aprobación. El objetivo político es concreto: «Queremos llegar al 1° de mayo con esta ley votada», afirmó, buscando capitalizar la reforma para el Día del Trabajador.

«El corazón de la ley está intacto»

La legisladora oficialista defendió la solidez del texto aprobado en la Cámara alta, destacando que se consiguieron 42 votos en casi todos los artículos, un número que el Gobierno considera suficiente para blindar el proyecto.

«Si Diputados cambia un montón de cosas, a menos que haya algo que nosotros no nos hayamos dado cuenta y sea mejor, no vamos a cambiar la ley», insistió Bullrich.

Según la senadora, el «núcleo» de la reforma se mantuvo inalterable durante las negociaciones y se basa en cambiar la lógica de la discusión paritaria. «Es un sistema que va de abajo hacia arriba», explicó, refiriéndose a la prevalencia de los convenios por empresa o territoriales sobre los nacionales.

«Negocia el sindicato de empresa, negocia la provincia, en vez de la verticalidad de los negocios que se hacen en la ciudad de Buenos Aires y quieren involucrar a todo el país. Eso horizontaliza y federaliza la ley«, argumentó.

Indemnizaciones y Fondo de Cese

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es el sistema de despidos. Bullrich se encargó de aclarar que el régimen tradicional no desaparece, sino que se le suman opciones.

Indemnización: «Dejamos totalmente igual el artículo de la indemnización de un mes por año. Es una tradición en Argentina», aseguró.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se incorpora este instrumento para que las empresas puedan «tener dinero para las contingencias y pasivos laborales», buscando dar previsibilidad al empleador.

Además, destacó la incorporación del banco de horas y el salario dinámico como herramientas para modernizar el vínculo laboral y evitar que «contratar a un trabajador sea ganarse un problema».

El rol de la CGT y los empresarios

Consultada sobre la postura de la central obrera, Bullrich admitió que la CGT no apoyó la reforma, aunque aseguró que participaron de las mesas de diálogo y que «no se les sacó un punto de las obras sociales».

En cambio, destacó que el texto final se nutrió de propuestas de sectores productivos que habitualmente no tenían tanta injerencia, como las cámaras empresarias, el campo y la industria pesquera.

Ahora, la pelota pasa a Diputados, donde el oficialismo espera un trámite exprés para cumplir con su fecha límite.