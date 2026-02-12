Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la media sanción de la reforma laboral

Luego de unas 17 horas de intenso debate, el Senado confirmó que el proyecto de reforma, o modernización, laboral logró la media sanción en el Congreso. El oficialismo se impuso ante la oposición y con la ayuda de aliados, la propuesta en general consiguió 42 votos a favor. Además, también resultaron avalados los 26 títulos que componen el proyecto.

El texto impulsado por el Gobierno incorpora 28 modificaciones y establece cambios en distintos aspectos del régimen laboral vigente como: disposiciones vinculadas a modalidad de contratación, litigiosidad y mecanismos de garantía para el cumplimiento de indemnizaciones, entre otras cosas.

El debate finalizó minutos después de la una de la madrugada y cuando se realizó la votación los resultados revelaron que el proyecto además de los 42 votos positivos, tuvo 30 negativos. De ese total, la Patagonia aportó 8 votos a favor y 7 en contra.

Reforma laboral: cómo votaron los senadores de Neuquén

En Neuquén, la reforma laboral no obtuvo objeciones y la votación fue en su totalidad, afirmativa:

Nadia Márquez (La Libertad Avanza): voto afirmativo

Pablo Cervi (La Libertad Avanza): voto afirmativo

Julieta Corroza (La Neuquinidad): voto afirmativo

La senadora neuquina, Julieta Corroza, durante su exposición adelantó su voto positivo, aunque manifestó desacuerdos con aquellos artículos que, según ella, implican retrocesos en derechos o afectan sectores estratégicos. «Con la misma claridad que vamos a acompañar en general, no vamos a acompañar ninguno de los artículos que ponga en riesgo a los trabajadores. Modernizar sí, retroceder no», afirmó.

Reforma laboral: cómo votaron los senadores de Río Negro

Por su parte, los legisladores rionegrinos mostraron posiciones divididas durante la votación:

Martín Soria (Fuerza Patria): voto negativo

voto negativo Ana Marks (Fuerza Patria): voto negativo

voto negativo Enzo Fullone (La Libertad Avanza): voto afirmativo

Reforma laboral: cómo votaron los senadores de la Patagonia

En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:

Andrea Marcela Cristina (Juntos por el Cambio Chubut): voto afirmativo

Edith Elizabeth Terenzi (Juntos por el Cambio Chubut): voto afirmativo

Carlos Alberto Linares (Frente de Todos): voto negativo

En Santa Cruz:

José María Carambia (Alianza por Santa Cruz): voto negativo

Natalia Elena Gadano (Alianza por Santa Cruz): voto negativo

Alicia Margarita Antonia Kirchner (Alianza Unión por la Patria): voto negativo

y finalmente en Tierra del Fuego: