Javier Milei planea viajar a Noruega para acompañar a María Corina Machado: de qué dependerá su asistencia

El presidente Javier Milei planea viajar a Noruega la próxima semana para participar de la entrega de los Premio Nobel. El objetivo del jefe de Estado es participar de la ceremonia y acompañar a María Corina Machado, quien fue reconocida con el galardón. La presencia del líder libertario estará sujeta al accionar de la referente de Vente Venezuela que espera por estas horas que se pueda garantizar un operativo de seguridad en su salida del país caribeño y ahí confirmar su asistencia.

Javier Milei crítico con Nicolás Maduro

De concretarse, el viaje se dará entre el 9 y el 12 de diciembre. Corina Machado fue galardonada el 10 de octubre con el Premio Nobel de la Paz por su «lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Según indicó Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Premio Nobel, Machado fue elegida por ser una “figura clave y unificadora” en una oposición política que estaba profundamente dividida y que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo.

Alineado con Donald Trump, Milei se mostró siempre crítico de Nicolás Maduro. Días atrás, el embajador argentino Diego Emilio Sadofschi exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela. También solicitó que se ejecuten las órdenes de arresto que están requeridas para Maduro y Diosdado Cabello.

🇦🇷 | El presidente de Argentina, Javier Milei (@JMilei), se suma a la delegación que acompañará a María Corina Machado (@MariaCorinaYA) en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 en Noruega.



La presencia de Argentina en este momento histórico reafirma el respaldo… pic.twitter.com/7PsHYx3GbD — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) December 6, 2025

La resistencia de María Corina Machado en Venezuela

Machado lleva casi un año escondida en Venezuela debido a lo que la oposición denuncia como “la represión del régimen” de Maduro, iniciada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Machado lidera el partido opositor Vente Venezuela y en 2017 ayudó a fundar la alianza Soy Venezuela.

La dirigente había anticipado en octubre que no veía la posibilidad de ir a buscar el Premio Nobel de la Paz a Noruega, informaron medios internacionales.

“Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, había alertado en una entrevista con el medio noruego Dagens Næringsliv.

Sobre el premio, destacó que “tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen”, ya que es una muestra más de que “el mundo entero legitima” su lucha. “El régimen está absolutamente aislado y tiene los días contados”, vaticinó Machado.

Sin embargo, en las últimas horas desde la organización del premio señalaron que la presencia de Machado estaba prácticamente confirmada.

