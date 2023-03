La pobreza llegó al 39,2% en 2022: cerca de 18 millones de personas no pueden cubrir sus necesidades

Corresponsalía Buenos Aires

Cerca de 18 millones de personas no cubren sus necesidades básicas en la Argentina, lo que corresponde al 39,2% del total de habitantes del país, según se desprende de datos que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Asimismo la indigencia llegó al 8,1%, lo que representa al 6,2% de los hogares.

La medición corresponde al corte realizado al 31 de diciembre de 2022 y representa una suba de 2,7 puntos con respecto al primer semestre.

Del total de pobres, 3.700.000 se encuentran en la indigencia –no cubren los mínimos requerimientos de alimentación- que representan el 8,1% del total de habitantes del país.

La tasa de indigencia se redujo 0,7 puntos porcentuales en el segundo semestre del año pasado con relación al período anterior.

Este deterioro en la calidad de vida de la población se produjo en medio de una escalada inflacionaria, especialmente en el precio de los alimentos, combinada con ajustes salariales que no los equipararon provocando pérdidas en el poder adquisitivo, tanto de los trabajadores formales, como de los informales e independientes.

El Gobierno intentó frenar esta inercia a través de planes -como por ejemplo “Precios Justos”- que si bien resultaron un atenuante no pudieron consolidarse como herramientas para mejorar la capacidad de compra.

La pobreza llegó al 39,2%: Cuál fue la situación en cada región

En el Norte del país se concentra la mayor tasa de pobreza con indicadores por encima de 40%.

El INDEC precisó que en el Noreste el 43,6% de las personas son pobres, mientras que el 10,3% son indigentes. En tanto, en el Noroeste el 43,1% son pobres y el 7,4% indigentes.

En la región del AMBA el 38,5% de la población tiene ingresos por debajo de los rangos mínimos para una subsistencia digna, con una marcada diferencia entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

En los partidos bonaerenses la pobreza escaló al 45%, mientras que la indigencia es de 9,8%. En cambio, en la Capital Federal los porcentajes son 16,1% y 4,1%, respectivamente.

En tanto, en la región de Cuyo la pobreza se ubicó en 39,6% y la indigencia en 5,3%.

En la región Pampeana el porcentaje de pobres llegó a 36,3% y el de indigentes a 7,4%.

En la Patagonia se registraron las menores tasas, con pobreza en el 34,7% de la población e indigencia en 5,3%.

En la apertura por ciudades la peor situación social se observó en Concordia donde el porcentaje de pobres ascendió a 55,2% y en Resistencia que avanzó a 54%.

En contrapartida, la Ciudad de Buenos Aires es la de mejores indicadores. Luego aparece Comodoro Rivadavia donde el porcentaje de pobres es de 27,2%.

La información que suministró hoy el INDEC no capta lo sucedido en los primeros meses de 2023, donde se observó la misma tendencia de finales de 2022, con aumentos de precios por encima de las recomposiciones salariales.

En consecuencia, las proyecciones comienzan a ubicar a la pobreza total en la Argentina por encima del 40%.

Los datos correspondientes a este período se conocerán a fines de junio en plena campaña electoral camino a las elecciones PASO.

La pobreza llegó al 39,2%: el informe completo del Indec