Solanet: «Cuando hay un gobierno peronista, la puja de los sindicatos es más leve»

En diálogo con Pulso, el exsecretario de Hacienda de la Nación, el ingeniero Manuel Solanet, hizo un repaso por lo temas que marcan la coyuntura económica y el escenario político actual de Argentina.

PREGUNTA: ¿Cuál cree que es la principal causa de nuestros problemas económicos?

RESPUESTA: Sin dudas, la existencia de un déficit fiscal crónico e importante, que ha requerido endeudarse y el aporte del Banco Central con emisión de moneda. Esto repercute en varios frentes. El Banco Central se ha endeudado también a través de letras a niveles que no tienen parangón y ponen en riesgo al sistema bancario también, que es el principal suscriptor de esas letras. Hoy tenemos una situación muy crítica en materia de deuda pública, con vencimientos de muy corto plazo. Esto origina además un gasto cuasifiscal, porque esta deuda tiene que colocarse a tasas de interés muy altas.

P: En este momento se está reduciendo el déficit fiscal.

R: Esa reducción, más que una corrección del gasto, es un apretón del gasto. El arbitrio que ha aplicado en los últimos meses Sergio Massa ha sido el de aprovechar la inflación para demorar los ajustes y producir una caída real de los niveles salariales y de jubilaciones. Esto no es un arbitrio que pueda mantenerse en el tiempo. No hay una reducción física del gasto. Se trata de cumplir la meta del Fondo del 2,5% del PBI de déficit primario, pero por otro lado, tenemos déficit cuasifiscal y tenemos déficit financiero. Es decir, no tenemos una solución fiscal a la vista.

P: ¿Cree que los sindicatos están cumpliendo correctamente su función?

R: Los sindicatos están peleándola, pero hay que reconocer que cuando hay un gobierno peronista esa puja tiene un carácter mucho más leve que cuando hay un gobierno que no tiene ese signo político. Creo que esto va a llegar a un límite en algún momento. No creo que el sindicalismo acepte tranquilamente que la solución venga por una reducción de los salarios reales, públicos o privados.

P: ¿Qué opina de la gestión de Sergio Massa?

R: Como punto positivo, ha generado la idea de que hay poder y cierta racionalidad en el Ministerio de Economía. Como punto negativo, está llevando adelante una gestión por parches. No hay una reforma de fondo. El planteo de Massa es cortoplacista para llegar a las elecciones sin un episodio al estilo «rodrigazo». No sé si lo va a lograr, nadie puede desear que eso suceda, pero está jugando con fuego.

P: ¿El éxito del “dólar soja 2” despeja los fantasmas de un salto devaluatorio en el corto plazo?

R: No los despeja totalmente. En el corto plazo produce una recuperación de reservas pero es un adelanto de exportaciones y luego una reticencia a exportar. Por lo pronto esto abarca solamente la soja, hay una cantidad enorme de otros productos que están exportándose con subfacturación o no se están exportando. Mientras haya una brecha cambiaria de la magnitud de la que tenemos hoy, el Banco Central va a perder reservas, más allá de estos arbitrios de corto plazo.

P: ¿Qué sector político ofrece, a su entender, una solución más adecuada a estos problemas?

R: Creo que quienes están con intenciones más importantes de ir al fondo de la cosa son del grupo de Ricardo López Murphy y de Patricia Bullrich. Creo que también hay un equipo alrededor de Pichetto que está viendo las cosas con bastante claridad. Por supuesto que cuando vienen las elecciones, hay un juego de no entorpecer la popularidad con medidas que se suponen duras, pero las medidas que se van a tener que aplicar en Argentina son duras.

P: ¿Qué opina del acercamiento entre Patricia Bullrich y Javier Milei?

R: Yo creo que hay que ser amplio, y lo que uno le pide a la oposición es que no se disgregue y que cuanto antes unifique su voluntad en un candidato para no estar los meses que tenemos por delante pujando y desgastándose. No deberían esperar las PASO para tener ese candidato.

P: ¿Ve factible la propuesta libertaria de eliminar el Banco Central?

R: No, tengo cierta diferencia con esa posición. Hay política monetaria, alguien la tiene que hacer. No hay ningún país en el mundo que no tenga banco central o algo que se le parezca. Tampoco creo que la dolarización sea una solución porque tiene que ir acompañada de reformas estructurales, que si se llevaran adelante quizás no sea necesario dolarizar.

P: ¿Cuál cree que es el futuro del kirchnerismo?

R: Yo desearía que no tenga futuro, que se culmine el ciclo kirchnerista con la evidencia de la corrupción a la cual nos sometió como país a través de las sentencias judiciales de Cristina Kirchner, y que haya una conciencia en el aparato justicialista de reconocer que eso fue una enfermedad para el peronismo. Que se alineen en una visión más proclive a lo que ha sido siempre, una visión social pero en una línea moderna, comprendiendo cómo funciona la economía en una línea bien democrática.

P: ¿Cuál cree que es el rol de Vaca Muerta para el futuro del país?

R: Muy importante. Tenemos por delante una transición energética. Vaca Muerta es un gran reservorio de gas, no solo de petróleo, y tenemos que aprovechar ese gas como un elemento de transición para disminuir de nuestra matriz energética los hidrocarburos líquidos, y exportar ese gas para reemplazar sobre todo el carbón que todavía es intensamente utilizado en el resto del mundo. Creo que hay que acelerar la explotación y terminar el gasoducto cuanto antes.

