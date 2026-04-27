Pasqualini sobre la ordenanza contra limpiavidrios en Neuquén: «esta semana estará publicada»

"En la ciudad de Neuquén no se va a permitir la actividad limpia vidrios", remarcó Pasqualini. Foto: gentileza.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, habló este lunes sobre la ordenanza sancionada el pasado jueves que prohíbe el trabajo de los llamados limpiavidrios en las esquinas de Neuquén.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la funcionaria adelantó: «entendemos que esta semana va a estar publicada, es decir, va a ser de cumplimiento efectivo esta ordenanza».

Pasqualini contó que la norma «ya llegó al Ejecutivo y está haciendo el recorrido que tiene toda ordenanza«. Aseguró que antes de su aprobación se trabajó en un proyecto integral con relevamientos.

«Tenemos entre 70 y 100 personas, de 11 a 20 puntos de la ciudad donde están los lavavidrios que rotan en función de días de semana o fin de semana. El 70% no son de la ciudad de Neuquén«, aseguró.

La secretaria detalló que esta medida surgió como respuesta a un pedido de la comunidad: «hemos tenido denuncias de vecinos y vecinas al 147 por cuestiones de inseguridad, también corren riesgo quienes llevan adelante esta actividad porque están en los semáforos«.

A su vez, recordó que, una vez publicada la ordenanza, se realizarán multas tanto a las personas que ofrezcan la actividad como a los conductores que la acepten y quedará un registro por incumplimiento.

«Hay una cosa que tiene que quedar absolutamente clara, una vez que la ordenanza esté publicada y sea de cumplimiento efectivo, en la ciudad de Neuquén no se va a permitir la actividad limpia vidrios«, remarcó.

La reglamentación, vale recordar, se encargará de aclarar puntos centrales para la implementación efectiva de la ordenanza, como, por ejemplo, la dependencia municipal que oficiará de autoridad de aplicación que por ahora no fue confirmada.

Formación y relocalización: cómo funciona el proyecto integral

«Quienes no son de la ciudad de Neuquén, y que muchos ya han dicho que desean volver a sus lugares de orígenes, vamos a trabajar en revincularlos con el lugar de origen«, detalló Pasqualini y agregó: «A los neuquinos y neuquinas, les estamos ofreciendo trayectos formativos, capacitaciones«.

Anunció, en esa línea, que «nueve ya fueron a la subsecretaría de capacitación de la municipalidad y optaron por empezar la primera semana de mayo la capacitación de construcción en seco«.

Aseguró que quienes tomaron la decisión de formarse luego serán vinculados «con el sector privado para tener un trabajo formal«.

Por último, la funcionaria reveló que durante las recorridas de esta última semana «vemos que en el sector del centro ha mermado esta actividad porque ya hay una toma de conciencia de quienes lo hacen».