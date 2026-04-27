Atención estatales de Río Negro: confirman pago de haberes con aumento para el viernes 1 de mayo

El Gobierno de Río Negro confirmó que el próximo viernes 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajador, se realizará el depósito unificado de los salarios para toda la administración pública provincial.

La liquidación de este mes incluye la actualización por inflación y un refuerzo económico clave para los agentes estatales.

Los dos extras que llegan con el sueldo de los estatales de Río Negro este mayo 2026

Los haberes de abril impactarán en las cuentas de los trabajadores con dos novedades:

Aumento por IPC: se aplicará un incremento del 5,65%, correspondiente a la actualización automática por la inflación del bimestre febrero-marzo. Asignación por Indumentaria: se acreditará la segunda cuota de $125.000. Cabe recordar que el primer tramo de igual valor ya fue abonado el pasado 17 de abril por planilla complementaria.

Cronograma unificado para estatales de Río Negro: quiénes cobran el 1 de mayo

A diferencia de otros meses donde el pago es escalonado, en esta oportunidad todos los sectores percibirán sus haberes en la misma jornada:

Salud Pública: Incluye el pago de guardias y horas extras.

Incluye el pago de guardias y horas extras. Seguridad: Personal de la Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario.

Personal de la Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario. Educación: Docentes y porteros.

Docentes y porteros. Ley 1.844 y Vialidad Rionegrina.

Pensiones de Bomberos Voluntarios.

Poderes Legislativo, Judicial y Organismos de Control.

Desde el Ejecutivo provincial, el gobernador Alberto Weretilneck destacó que el cumplimiento del cronograma en una única jornada y con la aplicación de las cláusulas de aumento busca brindar previsibilidad a las familias rionegrinas frente al contexto económico nacional.