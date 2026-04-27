GNL en Río Negro: la Legislatura define esta semana el acuerdo millonario con empresas energéticas

La Legislatura sesionará el jueves y se estima que el convenio por GNL estará en el orden del día. Foto: Marcelo Ochoa

El jueves sesionará la Legislatura y el temario se resolverá este martes en Labor Parlamentaria. El Poder Ejecutivo remitió cuatro iniciativas, entre ellas, el reciente acuerdo de Río Negro con los consorcios que iniciarán las exportaciones de GNL por el golfo San Matías.

El convenio, de 15 artículos y un anexo, determina obligaciones para las partes en el proyecto que estima la puesta en marcha de la exportación de GNL para el primer trimestre del año próximo.

Este martes, el Plenario de Comisiones iniciará el análisis de lo pactado y, luego, Labor formalizará el orden del día para la sesión del jueves, estimándose el ingreso de ese expediente que remitió la semana pasada el gobernador Alberto Weretilneck.

Puntos centrales del acuerdo

En ocasión de su firma, el gobierno difundió aspectos del entendimiento, pero, ahora, se conoce el texto completo de lo rubricado entre la Provincia con los consorcios Sesouthern Energy (SESA) y San Matías Pipeline (SMP) para la exportación de gas natural licuado (GNL).

El proyecto comprende dos plantas flotantes de licuefacción (dos buques) y la construcción de un gasoducto desde Vaca Muerta. Incluye, además, una planta compresora, ductos terrestres y submarinos y una base logística en San Antonio Este.

El 14 de abril, en Buenos Aires, el gobernador Weretilneck firmó el convenio con las autoridades de los consorcios SESA y SMP para la exportación de GNL por el Golfo San Matías. Foto: Gentileza.

El convenio con los consorcios, integrados por las mismas empresas, establece ingresos directos para Río Negro, que totalizarán 36 millones de dólares, en diferentes etapas.

Inicialmente, habrá 18 millones de dólares (6 millones de SESA y 12 millones de SMP) a los 90 días de la ratificación legislativa. Si su aprobación se cumple el jueves (30 de abril), esos pagos serán efectivos antes de finalizar julio próximo.

Los otros 18 millones se vinculan con la puesta en marcha de la exportación. Seis millones se abonarán con el inicio de la «operación comercial del primer buque», Hilli Episeyo, que se estima para el primer trimestre del 2027, y los restantes 12 millones se establecen cuando comience a operar el gasoducto Dedicado, que se construirá entre Vaca Muerta y la costa rionegrina, y se calcula para el segundo semestre del 2028.

Los aportes variables

Por su parte, se acordó un esquema de aportes anuales variables, ligado al precio internacional del GNL. Se estableció una tabla que permitiría un desembolso máximo de las empresas por 20 millones de dólares al año, pero, frente a valores inferiores de GNL, se fijan pagos menores y, además, se considera un valor bajo que exceptúa a los consorcios de transferencias a la Provincia.

Esos aportes variables -según indica el acuerdo- solo se activan si las plantas de GNL operan al menos al 90% de su capacidad.

La Provincia deberá destinar estos fondos para obras públicas, seguridad y salud.

Por otra parte, Río Negro percibirá un canon fijo anual de 1,22 millones de dólares por el uso del dominio costero y recursos hídricos. Se suman tasas ambientales anuales y cargos durante la etapa de construcción.

El entendimiento otorga beneficios fiscales amplios, como que las empresas están exentas de Ingresos Brutos en las actividades vinculadas al proyecto. Tampoco pagarán impuesto de Sellos en contratos y financiamiento. Y quedarán excluidas de regímenes de retención y percepción.

El convenio garantiza estabilidad fiscal por 30 años y, consecuentemente, no se podrán crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes sobre el proyecto.