Paro bancario: cómo afecta en los cajeros y la actividad financiera de Neuquén y Río Negro este lunes 27 de abril

La Asociación Bancaria realiza este lunes 27 de abril un paro en los 21 tesoros regionales del Banco Central distribuidos en todo el país. La medida de fuerza podría afectar de manera indirecta la actividad de los cajeros en las entidades financieras de Neuquén y Río Negro.

La atención al público se mantiene con normalidad.

Cómo afecta el paro bancario este lunes 27 de abril

Jorge Luis Rodríguez, secretario general de La Bancaria Río Negro, dijo a Diario RÍO NEGRO que la medida no es solo un reclamo de oficina. Al cerrarse las tesorerías regionales (como la de Viedma), se interrumpe el traslado de efectivo.

Adrián Medina, secretario general adjunto de La Bancaria en Neuquén, explicó que la protesta de hoy puede repercutir en «la disponibilidad de dinero, tanto en cajeros como en sucursales». En diálogo con LU5 amplió que «no se va a ver afectada la atención bancaria, pero sí puede pasar que los cajeros se queden sin dinero o que en ventanilla no haya disponibilidad».

Para tener en cuenta este lunes:

Atención al público: se mantiene con normalidad.

Cajeros automáticos: Las entidades realizaron cargas preventivas (como si fuera un feriado). Pero podría haber faltantes en efectivo.

Home Banking y Apps: todo lo digital (transferencias, Mercado Pago, MODO) operará sin restricciones.

Paro bancario: el comunicado del gremio

En un comunicado, desde La Bancaria señalaron que el paro es una medida de fuerza de 24 horas «ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades del B.C.R.A, sumado a las intimidaciones y amenazas que recibieron los trabajadores y trabajadoras de dicha entidad, que podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales».

Sumaron que hoy no hay operaciones en los tesoros regionales, «lo cual implica» que no hay «traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria».