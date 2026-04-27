Designaron a una exdiputada provincial en el gobierno de Rolando Figueroa: el área que conducirá

El gobierno de Rolando Figueroa confirmó una nueva designación en su estructura administrativa.

María Laura Du Plessis, exdiputada provincial, fue nombrada como subsecretaria Legal y Técnica, un área relevante ya que por allí pasan los decretos del gobernador y las reglamentaciones de las leyes antes de publicarse, entre otras funciones.

Fuentes del Poder Ejecutivo explicaron que la funcionaria ya se venía desempeñando en la gestión.

El año pasado participó, por ejemplo, de la comisión especial que se conformó en la Legislatura para redactar la reforma del Código Civil y Comercial de la provincia como una de las representantes legales del Gobierno.

Quién es la nueva subsecretaria de Legal y Técnica de Neuquén

De amplia experiencia en la política local, Du Plessis también fue diputada provincial por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y ocupó cargos de relevancia en la estructura del partido que supo conducir Neuquén durante 60 años.

En la Legislatura, su experiencia como integrante del cuerpo se extendió entre 2015 y 2023. Durante el último mandato, estuvo a cargo de la presidencia de una de las comisiones más relevantes del cuerpo como la de Energía.

Su designación en el Gobierno fue descrita como un «cambio de área» por voceros de la administración provincial que fueron consultadas por este diario.

Indicaron que se trata de una persona con un «fuerte perfil técnico» y de «mucha experiencia encima», que permitirá «fortalecer» el área de Legal y Técnica donde trabajara como subsecretaría.

La estructura detrás de la designación

El decreto 559/2026 con su nombramiento, que lleva las firmas de Figueroa y del jefe de Gabinete, Juan Luis «Pepé» Ousset, se conoció el viernes pasado, cuando fue publicado en la última versión del Boletín Oficial.

Allí se aclara que la dependencia que ahora conducirá Du Plessis se encuentra en la órbita de la Asesoría General de Gobierno, cuya titular es la abogada María Florencia Perebroisin.

Ambas carteras responden a la Jefatura de Gabinete.