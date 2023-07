Sospechas de estafa y esquema Ponzi: ahorristas de Wenance entre la angustia y la falta de respuestas

Miles de ahorristas se encuentran en una situación de angustia y desconfianza tras denunciar a la fintech Wenance de estafa en un presunto esquema Ponzi. La empresa, que prometía altos intereses y «libertad financiera», provocó el enojo y la preocupación de aproximadamente 3.000 clientes afectados. A través de grupos de Telegram y WhatsApp, los inversores se autoconvocaron para compartir información y esperar una propuesta por parte de la compañía.

La promesa de Wenance de mejorar la vida de las personas a través de servicios financieros innovadores y tecnología se vio empañada por las acusaciones de estafa. Según una nota que publicó Infobae, muchos de los afectados consideraron que la empresa llevaron a cabo un esquema Ponzi, donde los pagos de intereses a los inversores más antiguos se realizan con el dinero de los nuevos inversores. La falta de transparencia en la captación y el destino de los fondos sembró dudas sobre la viabilidad y legalidad de las operaciones de la fintech.

En medio de esta incertidumbre, Wenance reconoció que está reestructurando los pagos de intereses a los clientes que depositaron fondos en la empresa.Aseguraron que esas condiciones fueron aceptadas por los tenedores del 70% de los fondos en juego; en general grandes inversores que supuestamente tenían. Prometen «devolver todo».

Sin embargo, cientos de inversores expresaron su escepticismo ante esta medida y se preguntan qué pasó con su dinero. La renuncia de importantes figuras dentro de la empresa y la falta de respuesta oficial han agravado la desconfianza y la frustración de los afectados.

Mientras tanto, los inversores más pequeños afirmaron no haber recibido propuestas concretas por parte de la compañía. Los asesores de Wenance parecen haber desaparecido gradualmente, lo que ha aumentado la sensación de abandono y desamparo entre los ahorristas. La falta de información clara y la ausencia de comunicación formal por parte de la empresa han alimentado la indignación y la incertidumbre de los afectados.

La situación en Wenance parece ser de extrema tensión, con rumores de renuncias y problemas financieros en la compañía. Algunos inversores se mostraron molestos por la forma en que se manejaron los fondos y por la viabilidad del modelo de negocio de la fintech. Las propuestas presentadas hasta ahora por la empresa no convencieron a los inversores, quienes esperan soluciones concretas y una respuesta clara por parte de Wenance.

El futuro de los afectados por este presunto esquema Ponzi sigue siendo incierto. Mientras tanto, la indignación y la incertidumbre persisten entre los ahorristas que confiaron en la promesa de «libertad financiera» de Wenance.

El drama no para. “Dejé la fábrica en la que trabajaba en 2020 e invertí todo el dinero ahí, unos $1,9 millones. Al no ver nada raro volví a invertir. Yo ahora estoy yendo a la oficina a ver qué me dicen, está sobre Libertador. Quiero que me devuelvan la plata y espero que no sean un Zoe”, afirmó otro de los ahorristas haciendo referencia al esquema Ponzi que manejó Leonardo Cositorto, hoy detenido.

Según circula en los grupos, las propuestas serían las siguientes. Dolarizar a cotización MEP al 31/07, y restructuración con tasa del 8%, (9 y 12 meses), o tasas 9%, (15 y 18 meses), con acreditación en pesos al final del plazo y pesificación al MEP del momento. Otra opción sería tomar capital más intereses de julio, manteniendo la inversión en pesos, a una tasa del 105% (entre 9 y 18 meses); y una tercera de recompra de títulos por Wenance Lending España, a cotización CCL del 31/07, con tasa de 11% o 12% sujeto a monto a 18 meses, bajo legislación española.

«Todos los esquemas son con capitalización, y esos es una trampa porque los que usábamos los intereses para vivir no tenemos más esos montos. ¿Se descalzaron dos meses y el recupero es a 18? Es muy raro, pero no hay nada oficial. No creo que sea un Ponzi, sí que se cebaron de mala manera«, detalló uno de los ahorristas.

En tanto, y a la espera de un comunicado oficial con una propuesta para los ahorristas, en Wenance aseguran que cumplirán «con el pago de compromisos asumidos y atenderá todos los reclamos. La operatoria está bien instrumentada. Los inversores que tienen obligaciones legalmente exigibles serán cubiertas. Durante esta semana se comunicará el esquema preciso bajo el cual todos van a ser pagados. La empresa priorizó el cumplimiento de la devolución del dinero a sus acreedores que podrán contar con su capital más intereses en un lapso a acordar».

Pie de foto: Los ahorristas afectados por la supuesta estafa de la fintech Wenance reclaman respuestas y soluciones inmediatas ante la incertidumbre financiera que enfrentan.