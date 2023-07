Estafa virtual: un jubilado denunció que le vaciaron la cuenta del BPN

Un hombre de Las Lajas denunció que le vaciaron la cuenta bancaria del BPN. Aseguró que no es la primera vez que pierde la jubilación por una transferencia que él no realizó. Indicó que en ambas oportunidades realizó la denuncia, pero no obtuvo respuestas.

Juan, el nombre que eligió usar el denunciante, indicó que el viernes 30 fue a verificar si se había acreditado su jubilación al cajero, lo cual fue confirmado. «Retiré el ticket e introduje de nuevo la tarjeta para retirar efectivo, pude sacar 30 mil y me apareció que mi cuenta estaba en cero«, comentó. «Automáticamente me quedé sin mi jubilación», agregó.

Ante el inconveniente esperó al día lunes para hacer el reclamo en el banco, «me dijeron que vuelva el martes, que me iban a dar más información», comentó Juan. Le comunicaron que había registro de una transferencia a una cuenta de Córdoba Capital. «Lo peor es que esto se tiene que hacer con mi tarjeta de débito o por homebanking», manifestó, sugiriendo inseguridad.

«Estamos vulnerables y el banco no responde nunca», expresó Juan. Detalló que le preguntaron si tenía una extensión de la tarjeta, pero el denunciante aseguró que no. «No tengo nada, ni mercado pago, ni homebanking», contó.

Juan mencionó que el banco pudo facilitarle la identidad del propietario de la cuenta bancaria receptora y que pertenecía a una página web de compra y venta. Pero que le manifestaron no poder hacer nada al respecto.

El denunciante asegura que le hackearon la cuenta y le robaron la jubilación. «Encima que uno gana unos pesos y no le alcanza para nada», relató. Detalló que hace cuatro días no tiene alimento para sus animales. «Lo que más me atormenta son mi perra y mi gata que me piden comida y no entienden que no hay«, expresó.

Juan comentó que dio de baja su tarjeta y que se siente inseguro. «¿Qué seguridad tengo? Estoy a disposición de la gente mafiosa y el banco no responde por nada», manifestó.

Estafa virtual: denunció por segunda vez el vaciamiento de su cuenta bancaria

El denunciante comentó que no es la primera vez que le vacían la cuenta, es que el año pasado fue víctima de lo que asegura ser la misma modalidad de estafa.

«En octubre se metieron a mi cuenta y me sacaron mi jubilación», relató. «Nadie me respondió y me quedé con la denuncia en la mano», manifestó.

La denuncia fue realizada en la policía su momento, y tras el reciente hecho, procedió a realizar la misma acción. «Ahora con las dos denuncias las voy a llevar a la fiscalía, porque no me han dado respuesta», detalló Juan.