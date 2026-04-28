En Expo EFI Sturzenegger anunció que buscarán usar los ríos del Valle para llevar arena desde Entre Ríos hasta Vaca Muerta

La primera jornada de la Expo EFI transcurre con marcada presencia oficial. Tras la apertura con la palabra del ministro de economía Luis Caputo, la tarde del martes inicio con la palabra del ministro de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El encargado de las iniciativas más disruptivas de la gestión Milei, como la Ley Bases y el DNU 70/23, valoró todo el proceso de desarme de burocracia y regulaciones emprendido por el presidente Javier Milei.

«Hemos hecho 15,000 desregulaciones en dos años contado artículos en normas o leyes que obligaban al sector privado a hacer algo», señaló Sturzenegger con orgullo.

El ministro señalo tres pilares que dan estructura al programa económico de Javier Milei: Superávit fiscal, libertad económica y el respeto a los derechos de propiedad seguridad, sumado a un fuerte lineamiento con el mundo occidental en cabeza de Estados Unidos e Israel

Valoró que con esas premisas el PBI creció 5% entre 2023 y 2025, el consumo creció 10%, las exportaciones crecieron 40%, y la inversión ‘está pareja’.

«La premisa del presidente Milei es: superávit fiscal, no importa nada más, superávit fiscal» Federico Sturzenegger en Expo EFI

Ante ese escenario afirmó que «es la primera vez en mucho tiempo que estamos teniendo un proceso de crecimiento en base a las exportaciones, y las exportaciones no tienen techo».

Pero lo más atractivo de la ponencia de Sturzenegger llegó a la hora de los anuncios respecto a los próximos proyectos que el Poder Ejecutivo tiene pensado enviar al Congreso. Antes de detallarlos afirmó: «Mientras menos leyes, más justicia».

En este sentido, Sturzenegger señaló que el primer proyecto se enfoca en la inviolabilidad de la propiedad privada, la cual modificará la ley de expropiaciones, la ley de manejo del fuego, y la derivación parcial de la ley de tierras. «Solo la derogación parcial de la ley de tierras va a permitir inversión extranjera que estimamos en unos US$ 15,000 millones», aseguró Sturzenegger.

¿Barcos navegando los ríos del Alto Valle?

En la lista de proyectos que Sturzenegger anticipó que enviara al Congreso de la Nación, mencionó la reforma de la Ley de Cabotaje.

Al hacerlo mencionó una serie de ejemplos de economías regionales que se verían beneficiados por la liberación de la navegación en los ríos, que según mencionó el ministro, está garantizada por la Constitución Nacional.

En esa dirección menciono el beneficio potencial para los productores mineros de Salta al poder llevar la carga hasta un puerto interno en Chaco y no hasta Buenos Aires, o de los aserraderos misioneros de usar el río Paraná en lugar de trasladar la carga hasta Zárate. «Seríamos competitivos para enviar la madera de misiones a China» aseguró.

«¿Se imaginan como mejoraría la competitividad si la arena que va de Entre Ríos a Vaca Muerta pudiera salir por el río Paraná, entrar al puerto de San Antonio y de allí llegar por el río hasta Vaca Muerta?» Federico Sturzenegger en relación a la reforma de la Ley de Cabotaje

Fue en ese momento cuando Sturzeneger sugirió una medida que podría transformar radicalmente el paisaje y la dinámica del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. El ministro refirió a la arena que viaja desde Entre Ríos hasta Neuquén para se usada en el proceso de fractura del shale oil, utilizando y dañando la infraestructura vial.

«¿Se imaginan como mejoraría la competitividad si la arena que va de Entre Ríos a Vaca Muerta pudiera salir por el río Paraná, entrar al puerto de San Antonio y de allí llegar por el río hasta Vaca Muerta?», sugirió. Sin dudas será un debate extenso en el ámbito parlamentario.

Justo cuando el ministro refería a ese proyecto de Ley se hicieron presentes el gobernador de Catamarca Raúl Jalil. Sturzenegger se detuvo y dijo: «bienvenido gobernador, ustedes que fue beneficiario de la Ley de Glaciares ayúdenos a convencer a sus colegas con la Ley de Cabotaje«. Casi al mismo tiempo se hizo presente el gobernador Juan Pablo Valdez de Corrientes y Sturzenegger redobló la apuesta: «gobernador, usted que se va a beneficiar con la Ley de Cabotaje, convénzalo a Jalil», arengó.

Sociedades Anónimas sin humanos

La iniciativa más disruptiva que anunció Sturzenegger fue una reforma de la Ley de Sociedades para incorporar la figura de sociedades de Inteligencia Artificial, es decir «sin humanos».

«Vamos a tener en la ley argentina formas jurídicas de empresas que no tienen humanos. Es un debate que está ocurriendo en el resto del mundo y que parece interesante como oportunidad a futuro», aseguró Sturzenegger.

«Con el Marco jurídico adecuado podríamos tener 50 millones de habitantes y 500 millones de agentes de Inteligencia Artificial, produciendo desde acá y pagando impuestos en Argentina» Federico Sturzenegger respecto a la reforma de la Ley de Sociedades

Como ejemplo citó a Irlanda, que según aseguró, incrementó su PBI un 25% en un día cuando en 2006 Apple anuncio la compra de una empresa irlandesa, que era propietaria del software de los iPhone.

«Imaginen que con el marco jurídico correcto, en un futuro Argentina podría tener 50 millones de habitantes y 500 millones de agentes de Inteligencia Artificial, produciendo desde acá y pagando impuestos en Argentina, aventuró.

Qué es Expo EFI

Expo EFI es la exposición de economía, finanzas e inversiones más relevante de Argentina. Este martes 28 y miércoles 29 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, se lleva a cabo la 13º edición, junto al Congreso Económico Argentino.

Durante sus dos jornadas, economistas, políticos, periodistas y referentes del sector privado comparten un análisis estratégico sobre los principales desafíos y oportunidades de la economía argentina y el contexto internacional, abordando temas clave vinculados a las finanzas, las inversiones y el desarrollo productivo.

La propuesta de Expo EFI incluye, además, más de 30 Workshops, un espacio literario para presentaciones de libros del sector, un aula académica, stands comerciales, un recinto bursátil y 14 seminarios con presencia de destacados referentes de la minería, petróleo & gas, agro, fintech, inversiones, pymes y emprendedores, financiamiento, turismo, automotriz, franquicias, consumo masivo, real estate.