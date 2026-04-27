Pese a la suba del tipo de cambio, el BCRA continuó con la compra de dólares: qué pasa con las reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no detiene su racha compradora en el mercado oficial. La autoridad monetaria logró encadenar 75 jornadas consecutivas de saldo positivo, una dinámica sostenida tanto por intervenciones directas como a través de acuerdos con empresas y organismos públicos. Pese al repunte que registró el dólar mayorista este lunes, la entidad adquirió otros US$ 54 millones, acercándose a una cifra récord para el año.

Según contabilizó Infobae, desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero de 2026, el BCRA ya logró incorporar un total de US$ 6.819 millones. Este volumen representa el 68% de la meta anual planteada por el Gobierno.

Durante el mes de abril, el ritmo de adquisiciones se aceleró notablemente, sumando US$ 2.433 millones (US$ 745 millones tan solo en la última semana).

El sostenido nivel de compras del Central se dio en una jornada de alto volumen operado (US$ 575,5 millones en el segmento de contado) y de subas en las pizarras. El dólar mayorista avanzó $17,50 (+1,3%) y cerró a $1.417, alcanzando su valor más alto desde principios de febrero y acumulando su cuarta rueda consecutiva al alza.

A pesar de este salto, la divisa se mantiene controlada dentro del esquema oficial. El BCRA tiene fijado un límite superior para las bandas cambiarias en $1.698,36, lo que deja al dólar mayorista a un 19,9% de distancia del techo previsto para la libre flotación.

En sintonía, el dólar minorista finalizó en $1.440 para la venta en el Banco Nación, tras un incremento diario de $20 (+1,4%). En lo que va del mes de abril, el dólar al público ya acumula un alza de $30, marcando la primera suba mensual en lo que va del 2026.

Reservas internacionales: por qué caen a pesar de las compras

A pesar del fuerte ritmo de acumulación de divisas, el crecimiento neto de las arcas del Banco Central se vio atenuado por los fuertes compromisos financieros del Estado. Al cierre de la última rueda operativa, las reservas internacionales brutas se ubicaron en US$ 46.088 millones, registrando una leve caída diaria de US$ 96 millones.

Este descenso desde el pico de febrero (cuando tocaron los US$ 46.905 millones, el máximo de la actual gestión) se explica principalmente por dos factores: los pagos de deuda en moneda extranjera realizados por el Tesoro Nacional y la variación negativa en los precios de activos internacionales, como el oro y los bonos, en medio de un contexto global sumamente volátil.

Para sostener este esquema sin presionar la inflación, Infobae reveló que el BCRA optó por incrementar la emisión de pesos sin recurrir a instrumentos de esterilización propios. En su lugar, el Tesoro absorbe el exceso de liquidez mediante colocaciones de deuda en moneda local, evitando presiones adicionales sobre el tipo de cambio. Proyecciones oficiales estiman que el saldo neto de compras para este año podría situarse entre los US$ 10.000 y US$ 17.000 millones.

Deuda corporativa: la clave para los próximos meses

Más allá del habitual ingreso de divisas proveniente del sector agroexportador, el Gobierno sigue muy de cerca el comportamiento de la deuda corporativa. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las empresas argentinas emitieron títulos en el exterior por aproximadamente US$ 10.000 millones, capital que al liquidarse a nivel local ayuda a estabilizar el mercado cambiario.

En un reciente encuentro con inversores en Washington, Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, detalló que de los US$ 9.900 millones colocados en Obligaciones Negociables (ON), unos US$ 6.800 millones ya ingresaron al circuito financiero local. De esta manera, aún restan ingresar al país unos US$ 3.200 millones, una cifra que promete reforzar la oferta de dólares y blindar la estabilidad cambiaria en el corto plazo.