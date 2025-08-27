Suba de tasas, tregua con los bancos y respaldo de Javier Milei: Caputo logró refinanciar el total de vencimientos

Caputo le aumentó la tasa a los bancos y pudo refinanciar el total de vencimientos.

El Ministerio de Economía tuvo que elevar nuevamente la tasa de interés para obtener los fondos necesarios para cubrir vencimientos de deuda y evitar que el excedente de pesos se vuelque al mercado.

El presidente, Javier Milei, avaló el resultado al repostear la información oficial difundida en redes sociales con la sigla TMAP (Todo Marcha de Acuerdo al Plan).

La Secretaría de Finanzas a cargo de Pablo Quirno colocó hoy $ 7,667 billones en diferentes títulos públicos para cubrir pagos de deuda por $ 6,7 billones. Pero para hacerse de este monto tuvo que convalidar un nuevo aumento de la tasa de interés, en medio de la pulseada por los bancos.

Del total tomado, $ 1,6 billones fueron en una Lecap a fin de septiembre –luego de la elección bonaerense y antes de la nacional– por la que convalidó una tasa de 75,66% anual, que equivale a una tasa efectiva mensual de 4,81%. Esto significa un alza de medio punto con relación a la subasta que se realizó dos semanas atrás.

La tasa pagada luce como un buen premio para los bancos intervinientes, dado que la inflación esperada está levemente por encima de 2%.

El resto de los títulos en pesos fueron colocados a plazos más largos, con menores tasas de interés.

Por ejemplo, se adjudicaron $ 0,9 billones a mediados de enero de 2026 a una tasa anual de 51,58% y $ 0,54 billones a fin de febrero a 59,18% anual.

También se otorgaron $ 3,38 billones a tasa TAMAR (mayorista) más 1,64% a mediados de enero y otros $ 1,28 billones a fin de febrero a TAMAR +1,5%. En ambos casos se logró extender los vencimientos de deuda.

En cambio, quedaron desiertas las ofertas de dólar linked a fin de septiembre y mediados de enero, lo cual permite inferir que los bancos no esperan cambios significativos en el tipo de cambio.

El equipo económico consiguió el financiamiento completo, aunque convalidó tasas altas y apoyos regulados a los bancos

El resultado da la sensación de una tregua entre el mercado financiero y el Ministerio de Economía, aunque a cambio de un buen premio para las instituciones financieras.

Cabe recordar que para asegurarse el financiamiento necesario, el tándem Caputo-Bausili aumentó los encajes bancarios un 3,5% desde el 1° de septiembre y le amplió a los bancos en 2 puntos la capacidad de integrarlos con bonos con vencimiento a 60 días comprados en licitaciones primarias.

De allí se explica el volumen de suscripción en los títulos a enero y febrero del año próximo.

Además de conseguir el dinero para pagar los vencimientos, Caputo tenía como objetivo que se cubriera el total para no tener que emitir pesos para cancelar el faltante, lo cual lo hubiese obligado a otra medida de absorción.

Dólar calmo

Con la licitación encaminada, el dólar revirtió su alza inicial y la cotización en el Banco Nación quedó en $ 1.360. Por su parte, el mayorista se ubicó en $ 1.349, mientras que el precio para los minoristas quedó en $ 1.370. El “blue” finalizó en $ 1.355; mientras que en Córdoba se pagó $ 1.369.

Por su parte, las tasas continuaron con un clima de extrema volatilidad, y se mantuvieron en la zona de 45%.

